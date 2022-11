Terorist iz Christchurcha se je pritožil na dosmrtno zaporno kazen

Avstralski državljan Brenton Tarrant je marca 2019 izvedel teroristični napad v Christchurchu na Novi Zelandiji. V napadu na dve mošeji je ubil 51 in ranil 40 ljudi, med žrtvami so bili moški, ženske in otroci, ki so se zbrali na petkovi molitvi. Najmlajša žrtev je bil triletni deček. Žrtev bi lahko bilo še več, saj je bil na poti v tretjo mošejo, a so mu tretji napad preprečili policisti, ki so ga prijeli.

Med sojenjem je svoja dejanja priznal. Sodišče pa ga je avgusta 2020 obsodilo na najvišjo možno kazen, dosmrtni zapor brez pogojnega izpusta in možnosti pomilostitve. To je bilo prvič v moderni zgodovini, da se je kakšno novozelandsko sodišče odločilo za to kazen.

Tarrant ob razglasitvi sodbe kazni ni nasprotoval. Zdaj pa je podal pritožbo glede obsodbe na dosmrtno zaporno kazen. Že lani pa se je njegov nekdanji odvetnik pritoževal, da so s Tarrantom v priporu med čakanjem na razsodbo ravnali "nečloveško in ponižujoče".