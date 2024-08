Ko je glasbo prekinila morija

Na Dunaju so zaradi teroristične grožnje odpovedali tri koncerte ameriške pevke Taylor Switf. Ne gre za prvi tak primer, saj so bile glasbene prireditve in kulturna prizorišča v Evropi v zadnjih letih večkrat tarča napadov ekstremistov. Marca letos so pripadniki Islamske države vdrli v koncertno dvorano blizu Moskve in ubili 144 ljudi, maja 2017 pa je v drugi največji dvorani v Evropi razstrelil 22-letnik, umrlo je 22 ljudi.

Maja 2017 so koncert ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru v Angliji prekinili streli. Eksplozija je odjeknila ob 23.35 po srednjeevropskem času, ko je eksplodiralo v izhodni avli ob koncu koncerta. Tako v dvorani, ki lahko sprejme 21.000 ljudi in je druga največja dvorana v Evropi, kot pred njo, kjer so sorodniki čakali na obiskovalce koncerta, je izbruhnila panika. Ljudje so najprej mislili, da je počilo na bližnji železniški postaji. Razstrelil se je 22-letni napadalec. Umrlo je 22 ljudi, še več kot 100 je bilo poškodovanih. Že takrat je Swiftova priznala, da so tovrstni napadi njen največji strah.

Napad v Parizu Leta 2015 je svet pretresel teroristični napad v Parizu v Franciji. V napadu so sodelovale tri usklajene skupine teroristov, ki so izvedle sedem napadov, ki so zahtevali 130 smrtnih žrtev, več sto oseb je bilo ranjenih. Največ žrtev je bilo v dvorani Bataclan, kjer je drama s talci trajala kar tri ure. V dvorani je bilo 1500 ljudi, ki so prišli na koncert metal skupine. V dvorani so napadalci brezglavo streljali in metali granate. Drugi napadi so bili še na območju Stade Francea, v barih in restavracijah. Policija je sedem napadalcev ubila na dan napadov, še dva pet dni pozneje.

Odgovornost za napad je dan po napadu prevzela Islamska država, v Franciji pa so tri mesece veljale izredne razmere. Obsežna preiskava se je razširila na vso Evropo, kasneje pa so ugotovili, da so napadalci napade načrtovali v Siriji, organizirala pa jih je teroristična celica v Belgiji. Marca 2016 so v akciji v Bruslju v Belgiji prijeli Salaha Abdeslama, ki je odigral ključno nalogo pri organizaciji napadov. Tudi sam se je nameraval med novembrskim napadom razstreliti pri stadionu Stade de France, a kot so kasneje ugotovili preiskovalci, se njegov samomorilski jopič ni sprožil. Poleti 2022 je bil v Franciji obsojen na dosmrtno ječo, lani poleti pa so ga v Belgiji spoznali za krivega "umorov v terorističnem kontekstu" še za teroristični napad v Bruslju marca 2016, v katerem je umrlo 32 ljudi.

Streljanje v koncertni dvorani v Moskvi Več zamaskiranih napadalcev pa je 22. marca letos vdrlo v dvorano Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk in začelo streljati, preden so stavbo, v kateri je bilo okoli 6000 ljudi, zažgali. Dvorana je bila razprodana zaradi rock koncerta skupine Piknik. Na samem kraju terorističnega napada so našli 500 nabojev in dve avtomatski puški.

V napadu je bilo po podatkih ruskih oblasti ubitih 144 ljudi, več kot 382 pa ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država (IS). Ruske oblasti so v povezavi z napadom pridržale 12 ljudi, pri čemer so jih osem obtožile kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom. Med njimi je tudi četverica iz Tadžikistana, ki je obtožena izvedbe napada na koncertno dvorano.