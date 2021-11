Teroristični napadi zahtevali najmanj 13 smrtnih žrtev

Torkovi teroristični napadi v Ugandi na vzhodu Afrike so po zadnjih podatkih zahtevali skupno najmanj 13 smrtnih žrtev. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Trije samomorilski napadalci so se v torek razstrelili na dveh lokacijah v središču ugandske prestolnice Kampala. Pri tem so takoj umrli trije ljudje ter vsi trije napadalci, še 33 ljudi je bilo ranjenih. Po napadih je policija ustrelila še sedem domnevnih teroristov, ki so se upirali aretaciji, je ponoči sporočil ugandski predsednik Yoveri Museveni.

Skupina Islamska država je prek družbenega omrežja Telegram prevzela odgovornost za napad. Pri tem je sama navedla, da so v napadu umrli tudi policisti. Po navedbah ugandske policije so bili samomorilski napadalci pripadniki islamističnih Združenih demokratičnih sil (ADF), krila IS, ki so jih ZDA marca letos označile za teroristično organizacijo.

Prva torkova eksplozija je v Kampali odjeknila ob 10.03 po lokalnem času v bližini glavne policijske postaje v mestu. Tri minute kasneje sta se dva napadalca na motornih kolesih razstrelila v bližini parlamenta. Policija je nato bila obveščena še o podtaknjeni bombi, ki so jo pravočasno deaktivirali.