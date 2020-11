Od obglavljenja učitelja v Parizu do napada v Nici in streljanja na Dunaju

Evropa je tarča novega terorističnega napada. V večernih urah so v središču Dunaja odjeknili streli na šestih različnih lokacijah. Stara celina je bila v zadnjih tednih in letih večkrat tarča ekstremizma.

Na udaru je v zadnjih tednih predvsem Francija. Napetosti so se začele zaostrovati že septembra, ko je satirični tednik Charlie Hebdo znova objavil karikature preroka Mohameda. Iste karikature, ki so bile leta 2015 povod za teroristični napad na prostore Charlie Hebdo. Tedaj je bilo ubitih 12 ljudi. Konec septembra letos so bile v napadu z nožem huje ranjene štiri osebe, napad pa se je zgodil v bližini prostorov Charlie Hebdo. Napad v Nici Pretekli četrtek je 21-letni prebežnik iz Tunizije v francoski Nici ubil tri ljudi. Dve žrtvi, starejša ženska in oskrbnik cerkve sta bila ubita v cerkvi, imela sta prerezan vrat. Tretji žrtvi je uspelo pobegniti do kavarne, a je kasneje umrla zaradi hudih poškodb. Istega dne je policija je v Lyonu aretirala tudi Afganistanca, ki je bil oborožen z nožem, tik preden je vstopil na tramvaj. V francoskem Avignonu je moški s pištolo v roku grozil policiji. Policisti so potrdili, da so osebo ustrelili, potem ko je grozila z orožjem in vzklikala"Alah je velik".V Jeddi pa je istega dne policija aretirala moškega iz Savdske Arabije, potem ko je ta na francoskem konzulatu napadel stražarja z ''ostrim predmetom'', sporoča savdska državna televizija. Iz francoskega veleposlaništva v Savdski Arabiji sporočajo, da življenje stražarja ni ogroženo, je pa bil prepeljan v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli rane.

icon-expand V napadu v Nici so umrle tri osebe. FOTO: AP

Umor učitelja v Parizu Do napada v Nici je prišlo le dva tedna po grozljivem umoru učitelja Samuela Patyja pred šolo v Parizu. 18-letni Čečen, ki je bil v Franciji s statusom begunca, ga je obglavil zaradi kazanja karikatur islamskega preroka Mohameda med učno uro državljanske vzgoje. Sledile so množične demonstracije v podporo učitelju in predvsem svobodi izražanja po več francoskih mestih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na osrednji slovesnosti v spomin na umorjenega učitelja zatrdil:"Ne bomo se odpovedali karikaturam."Odločbo je stopil v bran sekularizmu, karikaturam in svobodi izražanja v Franciji ter napovedal boj proti islamskem radikalizmu. Karikature Charlie Hebdoja pa so v Franciji postale simboli sekularizma, ene temeljnih vrednot francoske republike, ki sega še v čas revolucije.

Nedavna zgodovina terorističnih napadov: – januar 2015: dva moška vdreta v prostore satiričnega tednika Charlie Hebdo, ki je pred tem objavil karikature islamskega preroka Mohameda, in ustrelita 12 ljudi – november 2015: v koordiniranih napadih na dvorano Bataclan, športni stadion, restavracije in bare v Parizu je ubitih 130 ljudi, na stotine je ranjenih - marec 2016: na letališču v Bruslju sta se razstrelilasamomorilska napadalca, tretji napadalec je sprožil eksploziv na postaji podzemne železnice, umrlo je 32 ljudi – julij 2016: moški v Nici s tovornjakom zapelje v množico ljudi, ki so praznovali državni praznik 14. julija. Ubitih je 86 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država – julij 2016: dva napadalca vdreta v cerkev v Rouenu in ubijeta duhovnika - december 2016: pripadnik Islamske države je s tovornjakom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu v Berlinu, umrlo je 12 ljudi - marec 2017: namostu čez Temzo je napadalec, pripadnik IS, zapeljal med pešce, zatem je pred britanskim parlamentom zabodel policista - maj 2017: v napadu samomorilskega napadalca na koncert pevke Ariane Grande je umrlo 23 ljudi, odgovornost tudi za ta napad je prevzela Islamska država – september 2020: v bližini prostorov Charlie Hebdo sta dve osebi zabodeni in težje ranjeni – oktober 2020: učitelj Samuel Paty je obglavljen v bližini šole v Parizu - oktober 2020: moški v cerkvi v Nici umori tri osebe