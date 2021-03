Teroristom pomagal tako, da jim je priskrbel ponarejene osebne izkaznice

V napadih novembra 2015 so skrajneži, ki so vdrli na več prizorišč po francoski prestolnici, med drugim v koncertno dvorano Bataclan, ubili 130 ljudi.

Kot smo poročali v ponedeljek, je italijanska policija aretirala moškega, ki ga sumijo, da je leta 2015 pomagal teroristom pri napadu v Parizu, med katerim so med drugim napadli tudi koncertno dvorano Bataclan. Zdaj je znanih nekaj več podrobnosti, ki jih je policija razkrila na novinarski konferenci.

Gre za 36-letnega Athamana Touamija, ki zaradi ponarejanja dokumentov prestaja kazen v zaporu v italijanskem Bariju. Aretirali so ga na vlaku med Parizom in Milanom, ko so pri njem našli več ponarejenih osebnih izkaznic, in sicer julija 2015, torej nekaj mesecev pred smrtonosnim napadom v Franciji. Prav na ta način pa naj bi po besedah policije pomagal tudi pri snovanju terorističnega napada, ki so ga skrajneži nato izvedli novembra 2015.

Kot je razkril italijanski državni tožilec Roberto Rossi, so Touamiju med prestajanjem zaporne kazni v Bariju namreč zasegli telefon, na katerem so našli "prepričljive dokaze, da je sodeloval s pripadniki Islamske države, odgovornimi za pariške napade". Prav tako je bil v neposrednem stiku z vodjo napada Abdelhamidom Abaaoudom, ki je bil ubit v policijski raciji pet dni po napadu, je povedal Rossi.

"Osumljenec je bil povezan z džihadističnim okoljem in je neposredno podpiral izvajalce terorističnih napadov v Bataclanu," so v ponedeljek še sporočili s policije.

Skupaj z bratoma naj bi pripadal tudi celici Islamske države, ki je aktivna v Franciji in Belgiji. V stiku naj bi bil tudi z džihadističnim pridigarjem Khalidom Zerkanijem, ki je rekrutiral mlade za spopade Islamske države v Siriji.

Touamiju se bo zaporna kazen zaradi posedovanja ponarejenih dokumentov predvidoma iztekla junija.

V napadih novembra 2015 so skrajneži, ki so vdrli na več prizorišč po francoski prestolnici, med drugim v koncertno dvorano Bataclan, ubili 130 ljudi, še 350 je bilo ranjenih. Sojenje edinemu preživelemu napadalcu, Salahu Abdeslamu, in še 19 domnevnim sodelavcem se bo začelo predvidoma konec leta 2021.