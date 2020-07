Tesla drvi v finančno nebo

Tesla je tako kot njegov razvpiti soustanovitelj Elon Musk vedno zbujal izjemno raznolike odzive, podjetje ima strastne zagovornike in hude kritike. Slednji so svoj pesimističen pogled na prihodnost proizvajalca električnih avtomobilov, ki je nastal dobesedno iz nič in je redno zamujal pri uresničevanju napovedanih količin narejenih vozil, podkrepili s stavami na njegov skorajšnji propad. Še v začetku letošnjega leta je bila delnica Tesle na vrhu borznih špekulacij, imenovanih prodaja na prazno, ko si posredniki izposodijo delnice in jih prodajo naprej, ob tem pa računajo, da bo njihova cena padla, ko napoči čas, da jih vrnejo in bodo z nakupom po nižji ceni zaslužili. Januarja je bilo kar dvajset odstotkov vseh delnic podjetja del tovrstnih špekulacij.

Musk je takšno ravnanje jemal osebno, pred tremi leti je tovrstne špekulante označil za "tepce, ki nam želijo propad«, in trdil, da je njihovo razmišljanje ne samo napačno, ampak zanje prihaja "cunami bolečine". Imel je prav, njihova stava je bila ne samo draga, ampak do skrajnosti slaba, skoznjo so poniknile milijarde dolarjev, ko je vrednost delnice iz začetnih 20 dolarjev (17 evrov)najprej zrasla na 200 (173 evrov) v 2014, v začetku letošnjega poskočila na 800 (693 evrov) in sredi julija eksplodirala do 1.700 dolarjev (1.474 evrov). Celo sam Musk je v začetku maja tvitnil, da je cena previsoka, kar je povzročilo kratek izbruh panike in njihovo hitro prodajanje. A se je nato podvojila, tako da je bilo podjetje vredno več kot 300 milijard dolarjev (260 milijard evrov) in je izrinilo mogočno Toyoto s prvega mesta največ vrednega izdelovalca vozil.

Kult dveh taborov

Finančni analitik Ihor Dusaniwsky iz podjetja S3 Partners ugotavlja, da odnos do Tesle skoraj nima razumskih temeljev, "ne gre samo za finančno transakcijo, ampak skoraj za izbiro življenjskega sloga, ko se postaviš na eno ali drugo stran". Obe imata javne razprave in boje na družbenih medijih, podkastih in v poslovnem tisku. Za navdušence je Musk genialni vizionar, ki izdeluje izjemno privlačne in okolju prijazne avtomobile z eno najboljših tehnologij za avtonomno upravljanje. Poleg tega se prodajajo za med. Nasprotniki so prepričani, da je Musk prenapet prevarant, prodaja vozil temelji na državnih subvencijah, ki se bodo prej ali slej osušile, tehnologija avtopilota pa je ne samo nevarna, ampak "samomorilska".