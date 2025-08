Tesla mora zaradi nesreče z avtopilotom plačati 242 milijonov odškodnine

Porota je družini umrle prisodila 200 milijonov dolarjev (172,5 milijona evrov) kazenske odškodnine, 59 milijonov dolarjev (slabih 51 milijonov evrov) odškodnine za škodo in 70 milijonov dolarjev (60 milijonov evrov) odškodnine Angulu.

V Tesli so ocenili, da je sodba napačna in le ovira varnost v avtomobilski industriji. "Sodba tudi ogroža prizadevanja Tesle in celotne industrije za razvoj in uvedbo tehnologije, ki rešuje življenja," je sporočilo podjetje, ki trdi, da je bil za nesrečo kriv voznik, ki je med vožnjo iskal svoj telefon.