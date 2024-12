Tesla mora zaradi težav z opozorilno lučko odpoklicati 700.000 vozil

Tesla mora odpoklicati skoraj 700.000 vozil zaradi težav z opozorilno lučko sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah. Težave so zaznali pri nekaterih modelih Cybertruck 2024, Model 3 2017-2025 in Model Y 2020-2025. Voznikom naj bi pisma o potencialnih napakah poslali do 15. februarja 2025.