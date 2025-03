Politika ali oglaševanje: Trump pred Belo hišo in kamerami kupil Teslo

Ograjena kolona Teslinih vozil pred Belo hišo in besede hvale na račun Elona Muska in Tesle. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek pred Belo hišo organiziral novinarsko konferenco, ki se je končala z njegovim nakupom bleščeče rdeče limuzine. Trump je tako javno podprl svojega političnega zaveznika Muska in njegovo Teslo, katere vrednost delnic je od začetka januarja padla za več kot 40 odstotkov. Gre za nov korak Trumpovega zabrisovanja meje med zasebnimi in javnimi interesi, opozarjajo analitiki.