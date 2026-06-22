Tesla na avtopilotu trčila v hišo, umrla 76-letna ženska

Nesreča se je zgodila v petek zvečer po lokalnem času v mestu Katy, zahodno od Houstona. 44-letni Michael Butler je s svojo Teslo drvel po eni od sosesk, sodeč po posnetkih nadzornih kamer pa je nato nenadoma zapeljal čez robnik in z veliko hitrostjo trčil v dvonadstropno opečnato hišo.

V hiši se je v času nesreče nahajala 76-letnica, ki so jo hudo poškodovano s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla.

Kot poročajo ameriški mediji, je voznik preiskovalcem povedal, da je bila Tesla na avtopilotu. Butler po prvih podatkih naj ne bi vozil pod vplivom alkohola, po trčenju pa je ostal ujet v vozilu.