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Tesla na avtopilotu trčila v hišo, umrla 76-letna ženska

Houston, 22. 06. 2026 16.34 pred 53 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Tesla trčila v hišo

V predmestju Houstona v ZDA je voznik Tesle, ki je bila na avtopilotu, z veliko hitrostjo trčil v hišo, v kateri se je nahajala 76-letna ženska. Ta je v nesreči utrpela tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrla.

Nesreča se je zgodila v petek zvečer po lokalnem času v mestu Katy, zahodno od Houstona. 44-letni Michael Butler je s svojo Teslo drvel po eni od sosesk, sodeč po posnetkih nadzornih kamer pa je nato nenadoma zapeljal čez robnik in z veliko hitrostjo trčil v dvonadstropno opečnato hišo.

V hiši se je v času nesreče nahajala 76-letnica, ki so jo hudo poškodovano s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla.

Kot poročajo ameriški mediji, je voznik preiskovalcem povedal, da je bila Tesla na avtopilotu. Butler po prvih podatkih naj ne bi vozil pod vplivom alkohola, po trčenju pa je ostal ujet v vozilu.

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"To je velika tragedija," je za lokalni medij KPRC komentirala soseda žrtve. Kot je pojasnila, se je pokojna 76-letnica nahajala v dnevni sobi, ko je vanjo priletela Tesla.

Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

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petb
22. 06. 2026 17.27
Boeing, Tesla .... Kaj sledi?
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