Tesla sama iz tovarne do lastnika: prva avtonomna dostava

Kot so sporočili iz Tesle, so zabeležili prvo uradno avtonomno dostavo vozila. Avtomobil se je sam podal na 30 minutno pot in parkiral v svoji novi garaži. V tem primeru električni avtomobil Tesla Model Y ni imel ne voznika ne potnikov, niti ni bil daljinsko upravljan. To je še en mejnik v na področju avtonomne vožnje, so sporočili iz podjetja.