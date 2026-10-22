Tesla v tretjem četrtletju z 43-odstotnim padcem dobička

Na poslovne rezultate so vplivali nekoliko nižja prodaja avtomobilov, manjši prihodki od regulativnih dobropisov ter dejavnosti na področju energije in shranjevanja. Hkrati so se močno povečali stroški raziskav in razvoja ter naložbe v nove tehnologije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Dobiček na delnico je znašal 22 centov, v enakem obdobju lani pa 39 centov. Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov ali prihodkov pa je dosegel 1,7 milijarde dolarjev oziroma 48 centov na delnico.
Kapitalski izdatki so se v tretjem četrtletju več kot podvojili na 4,7 milijarde dolarjev. Tesla veliko vlaga v umetno inteligenco, robotiko in avtonomno vožnjo, za letos pa je napovedala najmanj 25 milijard dolarjev kapitalskih naložb.
Tesla se sooča tudi z vprašanji glede uvajanja storitve robotaksijev, ki napreduje počasneje od pričakovanj. Septembra so začeli to storitev ponujati v teksaškem Austinu, kjer je po podatkih baze FSD Database trenutno približno 800 robotaksijev.
Tesla je sporočila, da se je skupno število kilometrov, prevoženih z robotaksiji brez nadzora voznika, v tretjem četrtletju v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za osemkrat.
Možnost združitve s SpaceX
Pozornost vlagateljev je medtem pritegnila tudi možnost združitve Tesle z vesoljskim podjetjem SpaceX, ki ga prav tako vodi milijarder Elon Musk. Ta je v torek razkril, da sta podjetji na zahtevo delničarjev ustanovili posebna odbora, ki preučujeta možnosti združitve.
Musk meni, da bi bilo povezovanje smiselno, saj bi podjetji lahko sodelovali pri razvoju programske opreme za umetno inteligenco, oblikovanju čipov, robotiki in računalniških zmogljivostih v vesolju. Skupna tržna vrednost lastniškega kapitala Tesle in SpaceX presega 3,5 bilijona dolarjev.
Delnice Tesle so se v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov v sredo pocenile za 3,12 odstotka na 374,40 dolarja.
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