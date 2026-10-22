Tesla v tretjem četrtletju z 43-odstotnim padcem dobička

Na poslovne rezultate so vplivali nekoliko nižja prodaja avtomobilov, manjši prihodki od regulativnih dobropisov ter dejavnosti na področju energije in shranjevanja. Hkrati so se močno povečali stroški raziskav in razvoja ter naložbe v nove tehnologije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dobiček na delnico je znašal 22 centov, v enakem obdobju lani pa 39 centov. Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov ali prihodkov pa je dosegel 1,7 milijarde dolarjev oziroma 48 centov na delnico.

Kapitalski izdatki so se v tretjem četrtletju več kot podvojili na 4,7 milijarde dolarjev. Tesla veliko vlaga v umetno inteligenco, robotiko in avtonomno vožnjo, za letos pa je napovedala najmanj 25 milijard dolarjev kapitalskih naložb.