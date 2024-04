Tesla zaradi okvare pedala za plin odpoklicala skoraj 4000 'Cybertruckov'

Glede na dokumentacijo pri Nacionalni upravi za varnost v cestnem prometu (NHTSA) se lahko blazinica pedala za plin premakne in zataknila v notranjosti. Kot poroča Reuters, je morala Tesla zaradi tega odpoklicati skoraj 4000 svojih "Cybertruckov", ki so bili izdelani med 13. novembrom 2023 in 4. aprilom 2024.

Kot je sporočil proizvajalec, doslej še niso prejeli nobene informacije o trčenju, poškodbi ali celo morebitni smrti, povezane z odkrito napako. Poltovornjaki, ki so še v proizvodnji pa so bili po podatkih NHTSA do srede opremljeni z novo komponento pedala za plin, poroča Euronews.