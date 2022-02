Tesla zaradi težav s programsko opremo odpoklicala skoraj 54.000 vozil

Vendar so se pri Tesli po dveh sestankih s predstavniki NHTSA 20. januarja odločili, da bodo ta program deaktivirali, 27. januarja pa je regulatorje obvestila o odpoklicu. Iz Tesle so ob tem sicer sporočili, da nimajo podatkov o kakšni nesreči, ki bi jo povzročili omenjeni zavorni mehanizmi.

Podjetje bo odpoklicalo avtomobile modela 3, izdelane med letoma 2017 in 2022, avtomobile modela S in X, izdelane med letoma 2016 in 2022, ter avtomobile modela Y, izdelane med letoma 2020 in 2022.

Tesla bo posodobitev programske opreme v vozila poslala na daljavo in brez stroškov za lastnike vozil. Pred tem je bil Tesla decembra primoran odpoklicati skoraj pol milijona vozil zaradi težav s kamero za vzvratno vožnjo in prtljažniki.