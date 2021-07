Narodna banka Srbije: 'Če bo Hrvaška na evro vtisnila Teslo, bomo ukrepali'

Kot piše Telegraf, o nacionalnem motivu evrskega kovanca odloča država članica, ki evro uporablja kot skupno valuto, o svojih načrtih mora obvestiti tudi druge članice, zahtevo za odobritev motiva pa vloži pri Svetu EU.

Ta odobri motiv, če so izpolnjeni tehnični pogoji in če ni pripomb ostalih držav, ki evro uporabljajo kot skupno valuto. "Če pa so pripombe (in te so mogoče, kadar bi predlagani motiv izzval neugodne reakcije državljanov druge države članice), Svet odločitev za ali proti sprejme z večino glasov. Poleg tega je treba poudariti, da se omenjena uredba nanaša na države, ki so že izpolnile pogoje za vstop v evrsko območje, kar lahko Hrvaška naredi šele leta 2023, v tem trenutku pa je to vprašljivo," so za omenjeni časnik opozorili pri banki.