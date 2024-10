Teslini samovozeči avtomobili po štirih nesrečah pod lupo regulatorjev

Preiskava bo zajela vozila modelov S in X (letnik 2016-2024) ter vozila modela 3 (2017-2024), modela Y (2020-2024) in vozilo Cybertruck (2023-2024).

Agencija za varnost v cestnem prometu (NHTSA) je sprožila preiskavo po štirih poročilih o nesrečah, ki so se zgodile v času, ko je Teslin avtomobil vozil sam, vidljivost cestišča pa je bila zmanjšana zaradi naravnih dejavnikov, kot so megla, prah, sonce. V eni od nesreč je Teslino vozilo trčilo v pešca, ki je umrl, poroča Guardian.

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je pred dnevi napovedal, da se bo podjetje v prihodnje usmerilo v razvoj tehnologije samovozečih vozil. Musk je tudi predstavil Teslin dvosedežni robotaksi Cybercab, ki nima volana in pedal, med vožnjo pa se opira na kamere in umetno inteligenco. Da bi lahko tovrstni taksi vozil po ameriških cestah, mora Tesla najprej pridobiti dovoljenje NHTSA.

Tesla že več let razvija tehnologijo za samodejno vožnjo in si prizadeva za visoko stopnjo avtomatizacije, ki omogoča, da vozilo opravi večino nalog brez posredovanja človeka. A njihova vozila so že bila vpletena v nesreče, kar kaže na določene pomanjkljivosti. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da se Teslina vozila zanašajo izključno na kamere, kar pa lahko povzroči težave predvsem v slabih vremenskih pogojih. Teslini konkurenti medtem uporabljajo dražje in učinkovitejše senzorje.