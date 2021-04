Teslino vozilo zletelo s ceste, se zabilo v drevo in zagorelo: dva potnika umrla

V Houstonu, v ameriški zvezni državi Teksas, se je v soboto okoli 23.25 po lokalnem času zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo Teslino avtonomno vozilo. Tega v času nesreče ni upravljal nihče, saj za volanom ni bilo nikogar, sta pa bila v avtomobilu dva potnika, stara 59 in 69 let.

"V času nesreče nihče ni sedel na voznikovem sedežu," je za The New York Times pojasnil Mark Herman iz lokalne policije. Natančen vzrok za nesrečo za zadaj še ni znan, vendar pa naj bi bil v času nesreče vklopljen avtopilot. Soproga enega od potnikov je namreč policistom povedala, da se je tik pred nesrečo slišala z možem, ki je dejal, da se bosta s prijateljem zapeljala en krog, omenil pa je tudi avtopilota.

Nesreča se je zgodila, ko Teslin model S v ovinku ni zavil, pač pa je s polno hitrostjo zapeljal naravnost s ceste in trčil v drevo, pri tem pa je še zagorel. Gasilci so požar gasili približno štiri ure, pri tem pa naj bi se po nasvet za uspešno gašenje obrnili celo na družbo Tesla.

V Tesli dogodka še niso komentirali. So pa v preteklosti v podjetju večkrat opozorili, da je opcija popolna avtonomna vožnja še vedno v beta fazi in da je tudi pri uporabi avtopilota voznik še vedno odgovoren za upravljanje z vozilom ter mora imeti roke na volanu.

Teslina avtonomna vozila so sicer v zadnjih letih bila udeležena v več prometnih nesrečah, nekatere so se končale s smrtnim izidom. Ameriška Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu je prejšnji mesec objavila, da so doslej imeli 27 preiskav prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena Teslina vozila. 23 preiskav še ni zaključenih, vsaj tri nesreče pa so se zgodile pred kratkim.