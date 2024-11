Tesna bitka med kandidatoma, Harrisova v rahli prednosti

OGLAS

Nacionalne ankete, ki jih te dni opravljajo v ZDA, so koristno vodilo za vpogled kako priljubljen je kandidat, a niso najbolj verodostojen način za napovedovanje izida volitev. V ZDA se namreč uporablja volilni sistem elektorjev, ki volijo v imenu svoje zvezne države. V igri je torej skupno 538 glasov elektorjev, zato mora kandidat za zmago zbrati 270 glasov. Nekaj držav velja za trdnjave republikancev, nekaj pa jih je zvestih demokratom. O zmagovalcu pa na koncu odločajo t.i. "swing statesi", kjer se volilno telo včasih nagne na eno, včasih pa na drugo stran. Letos so to po raziskavah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severna Karolina, Pensilvanija in Wisconsin. Trump trenutno rahlo vodi v Pensilvaniji, Nevadi, Severni Karolini, Georgii in Arizoni, Harrisova pa ima majhno prednost v Wisconsinu in Michiganu. Harrisova ima sicer manjšo prednost pred Trumpom v nacionalnih anketah že odkar se je konec julija vključila v bitko, po najnovejših podatkih ABC News pa ostaja v prednosti - 48 odstotkov proti 47 odstotkov.

In Severna Karolina je očitno tako pomembna, da sta bili včeraj letali kandidatov drug ob drugemu parkirani na letališki ploščadi letališča Charlotte, Trump in Harrisova pa sta se še zadnjič odpravila nagovoriti volivce. Trump je v tej zvezni državi leta 2016 zmagal, za las mu je to uspelo tudi leta 2020, a zdaj je še bolj na tesnem s Harrisovo. Na drugem od štirih zborovanj, ki jih je imel v Severni Karolini, je svojim podpornikom obljubil, da bo "končal inflacijo" in "ustavil množično invazijo kriminalcev v našo državo". Poslužil se je tudi znanih besed, med drugim je medijske organizacije označil za "lažne", Harrisovo pa za lažnivko.

Harrisova pa je zavzela nekoliko drugačno taktiko, njej so se na shodu pridružile znane osebnosti, med njimi tudi Jon Bon Jovi. Svojim podpornikom je pa poudarila, da se bo "kot predsednica borila v njihovem imenu". Tudi ona je sicer na svojem shodu sprva kritizirala Trumpa. "To je nekdo, ki je vse bolj nestabilen," je dejala. "Človek obseden z maščevanjem, prežet s krivdo in človek, ki si želi nekontrolirane moči." Harrisova je dejala, da bo v primeru zmage na predsedniških volitvah začela delati na svojem "seznamu opravil", ki vključuje znižanje davkov za več kot 100 milijonov Američanov, zvezno prepoved merjenja cen živil s strani podjetij in zagotovitev, da si Američani lahko privoščijo stanovanje, poroča BBC. Poleg tega se je Harrisova nastopila tudi v ameriški komični oddaji Saturday Night Live skupaj z igralko in komedijantko Mayo Rudolph, ki je znana po svojih imiticajih predsednice.

Glasovalo je sicer že več kot 75 milijonov ljudi, po zadnjih podatkih je med njimi skoraj 41 milijonov osebnih predčasnih glasovnic, 34 milijonov glasovnic pa je prispelo po pošti.