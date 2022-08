Test Sanne Marin ni odkril drog

Finska premierka je bila deležna številnih kritik po razkritju videoposnetka z zabave, na katerem je videti, kako pleše in se zabava, v ozadju pa naj bi se slišalo ljudi, ki kričijo o kokainu. Marinova se je na kritike odzvala in branila svojo pravico do uživanja prostega časa.

"Nimam česa skrivati, saj nisem jemala nobenih drog," je povedala Marinova in dodala, da se na videoposnetku ne pogovarjajo o drogi.

Na zabavi je sicer pila alkohol, vendar je dejala, da ni jemala drog. Poudarila je, da ima pravico do preživljanja prostega časa na enak način, kot to počnejo njeni vrstniki, in finski televizijski postaji Yle povedala, da upa, da ljudje to lahko sprejmejo.