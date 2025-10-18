Test za več kot 50 vrst raka, ki bi lahko pospešil diagnozo

Gallerijev test, ki ga je izdelalo ameriško farmacevtsko podjetje Grail, lahko zazna delce rakave DNK, ki so se odcepili od tumorja in krožijo v krvi.

V raziskavi so eno leto spremljali 25.000 odraslih iz ZDA in Kanade, pri čemer je bila skoraj ena oseba od 100 pozitivna. V 62 odstotkih teh primerov je bil rak kasneje potrjen.

Vodilni raziskovalec dr. Nima Nabavizadeh, izredni profesor na Univerzi za zdravje in znanost Oregon, je dejal, da podatki kažejo, da bi test lahko bistveno spremenil njihov pristop k presejalnim testom za raka.

Pojasnil je, da bi lahko pomagal odkriti številne vrste raka hitreje, ko so možnosti za uspešno zdravljenje ali celo ozdravitev največje.