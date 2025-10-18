Test za več kot 50 vrst raka, ki bi lahko pospešil diagnozo

Gallerijev test, ki ga je izdelalo ameriško farmacevtsko podjetje Grail, lahko zazna delce rakave DNK, ki so se odcepili od tumorja in krožijo v krvi.
V raziskavi so eno leto spremljali 25.000 odraslih iz ZDA in Kanade, pri čemer je bila skoraj ena oseba od 100 pozitivna. V 62 odstotkih teh primerov je bil rak kasneje potrjen.
Vodilni raziskovalec dr. Nima Nabavizadeh, izredni profesor na Univerzi za zdravje in znanost Oregon, je dejal, da podatki kažejo, da bi test lahko bistveno spremenil njihov pristop k presejalnim testom za raka.
Pojasnil je, da bi lahko pomagal odkriti številne vrste raka hitreje, ko so možnosti za uspešno zdravljenje ali celo ozdravitev največje.
Test je pravilno izključil prisotnost raka pri več kot 99 odstotkov tistih, ki so bili negativni. V kombinaciji s presejalnimi testi za dojke, črevesje in maternični vrat se je število odkritih rakavih celic skupno sedemkrat povečalo.
Ključno je, da so bile tri četrtine odkritih celic tiste, ki nimajo presejalnega programa, kot so rak jajčnikov, jeter, želodca, mehurja in trebušne slinavke.
Krvni test je pravilno ugotovil izvor raka v devetih od desetih primerov. Ti impresivni rezultati kažejo, da bi lahko krvni test sčasoma imel pomembno vlogo pri zgodnejšem diagnosticiranju raka.
Vendar znanstveniki, ki niso sodelovali v raziskavi, pravijo, da so potrebni dodatni dokazi, ki bi pokazali, ali krvni test zmanjšuje smrtnost zaradi raka.
Clare Turnbull, profesorica translacijske genetike raka na Inštitutu za raziskave raka v Londonu, je dejala: "Podatki iz študij bodo nujno potrebni za ugotovitev, ali se navidezno zgodnejše odkrivanje s strani Gallerijevega testa prevede tudi v koristi pri stopnji umrljivosti."
Harpal Kumar, predsednik biofarmacije pri Grailu, je rezultate označil za zelo prepričljive: "Velika večina ljudi, ki umrejo zaradi raka, umre, ker njihove rake odkrijemo prepozno," je poudaril.
Številne vrste raka odkrijemo, ko so "že zelo napredovale", je dodal in pojasnil, da je cilj "prehod na zgodnejše odkrivanje, ko imamo možnost uporabiti zdravljenja, ki so veliko učinkovitejša in potencialno kurativna".
Vendar je Naser Turabi iz organizacije Cancer Research UK opozoril, da so potrebne nadaljnje raziskave, da bi se "izognili prekomernemu diagnosticiranju rakov, ki morda niso povzročili škode".
