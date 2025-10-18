Svetli način
Tujina

Test za več kot 50 vrst raka, ki bi lahko pospešil diagnozo

Portland, 18. 10. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Rezultati Gallerijevega testa v Severni Ameriki kažejo, da je bil test sposoben prepoznati širok spekter vrst raka, od katerih tri četrtine nimajo nobenega presejalnega programa. Več kot polovica vrst raka je bila odkritih v zgodnji fazi, kjer jih je lažje zdraviti in so potencialno ozdravljive.

Gallerijev test, ki ga je izdelalo ameriško farmacevtsko podjetje Grail, lahko zazna delce rakave DNK, ki so se odcepili od tumorja in krožijo v krvi.

V raziskavi so eno leto spremljali 25.000 odraslih iz ZDA in Kanade, pri čemer je bila skoraj ena oseba od 100 pozitivna. V 62 odstotkih teh primerov je bil rak kasneje potrjen.

Vodilni raziskovalec dr. Nima Nabavizadeh, izredni profesor na Univerzi za zdravje in znanost Oregon, je dejal, da podatki kažejo, da bi test lahko bistveno spremenil njihov pristop k presejalnim testom za raka.

Pojasnil je, da bi lahko pomagal odkriti številne vrste raka hitreje, ko so možnosti za uspešno zdravljenje ali celo ozdravitev največje.

Rakave celice
Rakave celice FOTO: Shutterstock

Test je pravilno izključil prisotnost raka pri več kot 99 odstotkov tistih, ki so bili negativni. V kombinaciji s presejalnimi testi za dojke, črevesje in maternični vrat se je število odkritih rakavih celic skupno sedemkrat povečalo.

Ključno je, da so bile tri četrtine odkritih celic tiste, ki nimajo presejalnega programa, kot so rak jajčnikov, jeter, želodca, mehurja in trebušne slinavke.

Krvni test je pravilno ugotovil izvor raka v devetih od desetih primerov. Ti impresivni rezultati kažejo, da bi lahko krvni test sčasoma imel pomembno vlogo pri zgodnejšem diagnosticiranju raka.

Vendar znanstveniki, ki niso sodelovali v raziskavi, pravijo, da so potrebni dodatni dokazi, ki bi pokazali, ali krvni test zmanjšuje smrtnost zaradi raka.

Gallerijev test bi lahko pomagal raka odkriti hitreje
Gallerijev test bi lahko pomagal raka odkriti hitreje FOTO: Shutterstock

Clare Turnbull, profesorica translacijske genetike raka na Inštitutu za raziskave raka v Londonu, je dejala: "Podatki iz študij bodo nujno potrebni za ugotovitev, ali se navidezno zgodnejše odkrivanje s strani Gallerijevega testa prevede tudi v koristi pri stopnji umrljivosti."

Harpal Kumar, predsednik biofarmacije pri Grailu, je rezultate označil za zelo prepričljive: "Velika večina ljudi, ki umrejo zaradi raka, umre, ker njihove rake odkrijemo prepozno," je poudaril.

Številne vrste raka odkrijemo, ko so "že zelo napredovale", je dodal in pojasnil, da je cilj "prehod na zgodnejše odkrivanje, ko imamo možnost uporabiti zdravljenja, ki so veliko učinkovitejša in potencialno kurativna".

Vendar je Naser Turabi iz organizacije Cancer Research UK opozoril, da so potrebne nadaljnje raziskave, da bi se "izognili prekomernemu diagnosticiranju rakov, ki morda niso povzročili škode".

rak test raziskava rezultati
medŠihtom
18. 10. 2025 11.45
raka pridelaš, ne pride to kar samo od sebe. jejte hrano, ne izdelke. fokusirajte svojo prehrano na hranila ki jih telo dejansko potrebuje, ne pa okuse. daleč ste od razumevanja problematike bolezni, daleč. rak je adaptacija telesa na strupe ki jih vnašate v telo. strupe pa vnašate v telo vsled lastnega neznanja in nerazumevanja kaj telo potrebuje - kaj pa je za telo strup. začenši z kavo. tisti ki ste dojeli sami dobro veste da zdravila za raka ne potrebujemo. ker rak je vaš osebni problem ki bazira izključno na vašem neznanju in vodljivosti. konec debate.
ODGOVORI
0 0
Ramzess
18. 10. 2025 11.27
En test, v 98% pozitiven za praktično večino, ugibam, ker potem takem ni šans, da pri vsakem ne bi česa našli. Vsi imamo rakave celice, občasno, a telo jih uspešno odstranjuje.
ODGOVORI
0 0
Ramzess
18. 10. 2025 11.31
Gre za veliko posploševanje, test ne pove za katero vrsto raka gre, zato je vprašljiv, ker se potem rezultat lahko nekdo razlaga po svoje. Malokdo ve, da večina znanih testov, tudi ta za kovid, reagira na kislost telesa, ne na ... če je telo dovolj kislo, se test pokaže kot pozitiven in potem rečejo, saj veste kaj. Vedo da mnoge bolezni, tudi rak, uspevajo v kislem telesu. Telo kisajo tudi ti. terapije, kemoterapije za te bolezni. Potem vemo kako se konča, saj take kemoterapije niso uspešne, povzročajo pa druge težke posledice.
ODGOVORI
0 0
avgustina
18. 10. 2025 11.13
+4
Obstaja True blood test. vzamejo ga v Ljubljano ter pošljejo v London. Cena 1100 eur. Nas je prišel nazaj negativen
ODGOVORI
4 0
Ramzess
18. 10. 2025 11.35
Kdo ve kakšne teste s krvjo še delajo, pa tega ne vemo. Ste kdaj pomislili, da na izvidih ne morda ne piše vse.
ODGOVORI
0 0
Veščec
18. 10. 2025 11.05
+3
Pa spet vrjetno astronomska cena,d si ga navadn smrtnik nebo mogu prvoščt
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
18. 10. 2025 11.23
+1
to ni namenjeno navadnim smrtnikom. navaden smrtnik je na svetu zato da dela za bogate.
ODGOVORI
1 0
Desno
18. 10. 2025 10.55
+1
Ja evropa pa tudi ne zaostaja veliko. Izum ki Evropi govori o neki velesili Je izum z zamaški na plastenkah
ODGOVORI
2 1
