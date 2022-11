Neredi v londonskem azilnem centru: oboroženi migranti in izpad električne energije

V izjavi so na ministrstvu navedli, da je v centru Harmondsworth prišlo do izpada električne energije in da trenutno poskušajo težavo rešiti. Dodali so, da so bili o dogajanju v centru obveščeni ustrezni organi, ki so že na kraju dogodka.

Po poročanju britanskega BBC naj bi skupina priprtih migrantov zapustila svoje sobe in odšla na dvorišče centra, a naj bi se zdaj vsi udeleženci izgredov že vrnili v svoje prostore. V centru Harmondsworth blizu letališča Heathrow je sicer nameščenih več sto moških, med katerimi so odrasli prosilci za azil, tuji prestopniki, ki čakajo na deportacijo, in moški, ki so v Združenem kraljestvu nezakonito.