Testi pokazali, da je bil Navalni zastrupljen z novičokom

Navalni, sicer oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina , je 20. avgusta nenadoma zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Letalo je zasilno pristalo v mestu Omsk, Navalnega pa so z letala takoj odpeljali v bolnišnico. Po nekaj dneh so nato politika, ki je bil v kritičnem stanju in so ga zato dali v umetno komo, prepeljali iz Omska v Berlin, čeprav so se ruske oblasti in zdravniki v Omsku sprva temu upirali. Nemške oblasti so nato sporočile, da je bil Navalni zelo verjetno zastrupljen, kar so ruski zdravniki ves čas zanikali. Zdaj pa so očitno testi pokazali, da je šlo dejansko za zastrupitev z živčnim strupom novičok. Navalni je še vedno v umetni komi v berlinski bolnišnici.

Testi, ki so jih opravili v berlinski bolnišnici Charite, so pokazali, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni "nedvomno zastrupljen", je danes sporočil Steffen Seibert , tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel . Pojasnil je, da so njegove vzorce testirali v posebnem nemškem vojaškem laboratoriju, kjer so odkrili, da je šlo za bojni strup vrste novičok.

Seibert je dejal, da bo nemška vlada o izsledkih analize obvestila svoje partnerje v Evropski uniji in Natu in se z njimi posvetovala o primernem skupnem odzivu. Prav tako bodo o tem obvestili tudi Organizacijo za prepoved kemičnega orožja.

Pričakujejo tudi odziv ruskih oblasti, ki pa trdijo, da o najnovejših ugotovitvah še niso bili obveščeni."Takšnih informacij nam še niso posredovali," je tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov dejal za državno tiskovno agencijo Tass.

Nemški ministri so obsodili napad in zahtevajo pojasnila ruske vlade, ki je doslej zanikala kakršnokoli vpletenost v zastrupitev.

Ruski znanstvenik: Strup bi mu lahko posuli po nogavicah ali spodnjem perilu

Čeprav svojci menijo, da bi Navalnemu lahko strup podtaknili v čaj, ki ga je spil na letališču pred odhodom na letalo, pa je upokojeni ruski znanstvenik Vladimir Uglev, ki je razvil živčni strup novičok, podal drugačno možnost. Za radio Echo of Moscow je namreč dejal, da bi lahko napadalci strup posuli po nogavicah ali spodnjem perilu Navalnega.

Uglev pravi, da bi lahko ruski tajni agenti vdrli v njegovo hotelsko sobo v Tomsku in strup posuli po njegovi prtljagi. "To snov so dali v njegovo spodnje perilo, spodnje hlače, nogavice ali spodnjo majico, in to je bilo to," meni 73-letni znanstvenik. "Zjutraj se je Aleksej zbudil, se stuširal, oblekel in odšel na letališče. In ker snov počasneje deluje preko kože kot denimo prebavnega sistema, je minilo nekaj časa, preden je strup začel delovati," pravi strokovnjak.

Za zastrupitev Navalnega bi bila dovolj že majhna količina strupa, manjša od tridesetinke vodne kapljice, je dejal. Prepričan je bil tudi, da Zahod nikoli ne bo ugotovil, za katerega od številnih strupov je šlo.

Novičok je skupina živčnih strupov, ki so jih naredili in proizvajali v Sovjetski zvezi oziroma Rusiji med letoma 1971 in 1994. Z istim strupom sta bila zastrupljena tudi nekdanji ruski vohun Sergej Skripal in njegova hčerka Julija Skripal, ki so ju pred dvema letoma našli nezavestna v Salisburyju v Angliji. Britanske oblasti so za napad okrivile ruske oblasti, Kremelj pa je vpletenost v napad zanikal.