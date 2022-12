Testiranje potnikov s Kitajske napovedala tudi Španija

Poleg evropskih držav Italije in Španije so obvezno testiranje za potnike s Kitajske napovedali še Indija, Tajvan, Južna Koreja, Malezija, Japonska in ZDA.

ZDA so včeraj tako postale zadnja v vrsti neevropskih držav, ki so napovedale uvedbo obveznega testiranja. Iz ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so sporočili, da so se za ta ukrep odločili zaradi porasta okužb na Kitajskem in zaradi pomanjkanja ustreznih in preglednih informacij s Kitajske o številu okužb in o različnih sevih, ki krožijo v državi, poroča BBC.