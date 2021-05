Testni koncert v areni v Parizu: zabavalo se jih je več kot tisoč

Na sobotnem nastopu skupine Indochine v središču Pariza so bile edine omejitve zaščitne maske in obvezno testiranje. Varnostne razdalje niso morali upoštevati. Zabava v areni Bercy je bila del eksperimenta, ki ga je vzpodbudila uprava pariške bolnišnice, da bi ocenili in preizkusili, kako se koronavirus širi na družabnih dogodkih, pa tudi, da naredijo načrt za nadaljnje sproščanje v industriji dogodkov.

Kavarne in restavracije so ponovno začele obratovati v začetku tega meseca po šestmesečnem zaprtju, zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa. Toda ukrepi, ki zajemajo koncertno in drugo zabavno dejavnost, še niso specifično določeni.