Število žrtev požara bolnišnice v Tetovu naraslo na 15, umrla je 20-letnica

Kot poroča makedonski portal Republika.mk, je število žrtev požara covidne bolnišnice v Tetovu naraslo na 15. Včeraj smo poročali o 14 žrtvah požara, zadnja umrla pa je po poročanju omenjenega portala 20-letnica, ki je trpela za cerebralno paralizo in se je prav tako zdravila v začasno postavljeni covidni bolnišnici.

Kot so makedonskemu mediju zaupali očividci, naj bi bila mlada ženska, ko so reševalci v sredo zvečer prihiteli na kraj tragedije, v izjemno slabem zdravstvenem stanju, vendar živa, poškodbe pa so bile, kot kaže, prehude. Nekateri preživeli v požaru po informacijah Republike.mk menijo, da je eksplozijo povzročil pokvarjen defibrilator.