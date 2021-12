Težave pri vstopu v Avstrijo: 'Spremembe bomo implementirali v najkrajšem možnem času'

Kot smo poročali že v torek, so potniki, cepljeni s cepivom Janssen, na avstrijski meji naleteli na težave. Ker imajo na covidnem potrdilu kljub prejetju poživitvenega odmerka zapisano označbo 2/2 namesto 3/3 ali 2/1, so jim ob prihodu na avstrijsko mejo zavrnili vstop v Avstrijo oz. so od njih zahtevali tudi negativen izvid PCR-testiranja.

Na nevšečnosti opozarja tudi vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, ki pravi, da si avstrijski mejni organi odlok različno razlagajo. "Obravnava oseb, cepljenih s cepivom Jannsen in dodatnim odmerkom, ter oseb, ki so prebolele (in je od tega minilo več kot 90 dni) in cepljene, v veljavnem odloku o vstopu v Avstrijo ni posebej opredeljena. Pričakujemo uradno razlago, za katero smo zaprosili pristojne avstrijske organe," je včeraj potrdil za naš portal.