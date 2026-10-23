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Težave Jadrolinije: v okvari največji trajekt, plovbe odpovedane

Split, 23. 10. 2026 12.38 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Trajekt

Hrvaški ladijski prevoznik Jadrolinija je zaradi tehničnih težav na trajektu Dalmacija odpovedal vse njegove mednarodne plovbe do 5. januarja. Največja ladja v floti tega hrvaškega ladjarskega podjetja je zaradi okvar imela težave že poleti, ko so jo umaknili iz prometa na povezavi med Dubrovnikom in italijanskim Barijem.

Jadrolinija
Jadrolinija
FOTO: Bobo

Jadrolinija je potnike ta teden obvestila, da trajekt Dalmacija zaradi tehničnih težav do 5. januarja prihodnje leto ne bo opravljal mednarodnih plovb. Potnikom, ki so vozovnice že kupili, bo družba zagotovila povračila oziroma nadomestila.

Trajekt Dalmacija je pred umikom iz prometa povezoval Split z Ancono in Barijem ter Dubrovnik z Barijem.

S 134,5 metra dolžine je največja ladja v zgodovini Jadrolinije. Sprejme lahko 1800 potnikov in 350 avtomobilov. Ima osem palub, na katerih so med drugim dve restavraciji, trije bari in otroška igralnica. Zgrajena je bila leta 1993 in je pred prihodom na Hrvaško plula na Norveškem. Njeno rekonstrukcijo so izvedli leta 2014.

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Jadrolinija trajekt Dalmacija pomorski promet odpovedi Hrvaška

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KOMENTARJI1

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Port__CN
23. 10. 2026 13.10
Nerazumno : poleti se nekako deluje , sedaj pa je čist AUT .
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