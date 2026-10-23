Težave Jadrolinije: v okvari največji trajekt, plovbe odpovedane

Jadrolinija je potnike ta teden obvestila, da trajekt Dalmacija zaradi tehničnih težav do 5. januarja prihodnje leto ne bo opravljal mednarodnih plovb. Potnikom, ki so vozovnice že kupili, bo družba zagotovila povračila oziroma nadomestila.

Trajekt Dalmacija je pred umikom iz prometa povezoval Split z Ancono in Barijem ter Dubrovnik z Barijem.

S 134,5 metra dolžine je največja ladja v zgodovini Jadrolinije. Sprejme lahko 1800 potnikov in 350 avtomobilov. Ima osem palub, na katerih so med drugim dve restavraciji, trije bari in otroška igralnica. Zgrajena je bila leta 1993 in je pred prihodom na Hrvaško plula na Norveškem. Njeno rekonstrukcijo so izvedli leta 2014.