Sneg prekril luči na vzletno-pristajalni stezi, lete odpovedali

Poljski državni meteorološki inštitut je za severni del države zaradi nevarnosti poledice izdal opozorilo prve stopnje, medtem ko so za severozahod in severovzhod države zaradi napovedanega novega obilnega sneženja izdali opozorilo tretje stopnje. Ponekod bi lahko zapadlo tudi do 60 centimetrov snega, poroča tvn24.
Na severu države, kjer je snega največ, je več kot 1000 ljudi ostalo brez elektrike, zato so na terenu gasilci in reševalci. Več sto ljudi je na silvestrovo jutro ostalo ujetih v avtomobilih, med dnevom je promet sicer stekel.
Težave so tudi v letalskem prometu. Letališče Modlin na obrobju poljske prestolnice je začasno ustavilo prihode, ker je sneg prekril razsvetljavo vzletno-pristajalne steze. Nekateri potniki bodo novo leto tako morda morali preživeti na letališču, saj so več letov odpovedali ali pa imajo 11-urno zamudo. Tudi varšavsko letališče Chopin poroča o znatnih zamudah.
Nič hitreje ne gre z vlaki, saj se tudi na železnicah soočajo z zamudami in preusmeritvami. V mestu Elblag na severu Poljske so morali zaradi dviga morske gladine odpovedati vsa silvestrovanja na prostem, prebivalce pa pozivajo k previdnosti.
