Tujina

Sneg prekril luči na vzletno-pristajalni stezi, lete odpovedali

Gdansk, 31. 12. 2025 14.20

Avtor:
N.L.
Zasneženo letališče Modlin

Poljsko je zajelo obilno sneženje, zaradi česar so na avtocesti med Varšavo in baltskim pristaniškim mestom Gdansk nastali več deset kilometrov dolgi zastoji. Vremenarji napovedujejo, da bi lahko ponekod padlo tudi do 60 centimetrov snega, ki je med drugim prekril tudi osvetljavo na vzletno-pristajalni stezi na varšavskem letališču, zato so morali več letov odpovedati, drugi so vzleteli tudi z 11-urno zamudo.

Zimske razmere na Poljskem
Zimske razmere na Poljskem
FOTO: Profimedia

Poljski državni meteorološki inštitut je za severni del države zaradi nevarnosti poledice izdal opozorilo prve stopnje, medtem ko so za severozahod in severovzhod države zaradi napovedanega novega obilnega sneženja izdali opozorilo tretje stopnje. Ponekod bi lahko zapadlo tudi do 60 centimetrov snega, poroča tvn24.

Na severu države, kjer je snega največ, je več kot 1000 ljudi ostalo brez elektrike, zato so na terenu gasilci in reševalci. Več sto ljudi je na silvestrovo jutro ostalo ujetih v avtomobilih, med dnevom je promet sicer stekel.

Zasneženo letališče Modlin
Zasneženo letališče Modlin
FOTO: Profimedia

Težave so tudi v letalskem prometu. Letališče Modlin na obrobju poljske prestolnice je začasno ustavilo prihode, ker je sneg prekril razsvetljavo vzletno-pristajalne steze. Nekateri potniki bodo novo leto tako morda morali preživeti na letališču, saj so več letov odpovedali ali pa imajo 11-urno zamudo. Tudi varšavsko letališče Chopin poroča o znatnih zamudah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nič hitreje ne gre z vlaki, saj se tudi na železnicah soočajo z zamudami in preusmeritvami. V mestu Elblag na severu Poljske so morali zaradi dviga morske gladine odpovedati vsa silvestrovanja na prostem, prebivalce pa pozivajo k previdnosti.

Poljska sneg letalski promet zastoji

proofreader
31. 12. 2025 16.40
Ponavadi so se te luči grele in topile sneg.
enapi
31. 12. 2025 16.39
Za rakete je, za ostalo pač ne.
proofreader
31. 12. 2025 16.38
Lepo, Putin jih ne bo napadel za praznike.
gonisetaubi
31. 12. 2025 15.21
in zdej ...kisle kumarce
a res1
31. 12. 2025 15.16
To pa je zaostanek. Za talno ogrevanje še niso slišali?
rok1211
31. 12. 2025 15.18
ga boš ti namestil na 20000m2 letališču?
Prelepa Soča
31. 12. 2025 15.58
a res1... si že sploh videl avion?
bibaleze
