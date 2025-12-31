Sneg prekril luči na vzletno-pristajalni stezi, lete odpovedali

Poljski državni meteorološki inštitut je za severni del države zaradi nevarnosti poledice izdal opozorilo prve stopnje, medtem ko so za severozahod in severovzhod države zaradi napovedanega novega obilnega sneženja izdali opozorilo tretje stopnje. Ponekod bi lahko zapadlo tudi do 60 centimetrov snega, poroča tvn24.

Na severu države, kjer je snega največ, je več kot 1000 ljudi ostalo brez elektrike, zato so na terenu gasilci in reševalci. Več sto ljudi je na silvestrovo jutro ostalo ujetih v avtomobilih, med dnevom je promet sicer stekel.