Težave s čipi še otežile stanje avtomobilske industrije v Evropi

Lani je bilo v primerjavi s predkoronskim letom 2019 prodanih 3,3 milijona manj novih vozil, medtem ko je industrija leta 2020 v medletni primerjavi doživela 24-odstotni padec prodaje, je sporočilo Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA). "Padec je posledica pomanjkanja čipov, kar je vse leto negativno vplivalo na proizvodnjo avtomobilov, še posebej pa se je to poznalo v drugi polovici leta 2021," so zapisali pri ACEA.

Pomanjkanje čipov je upočasnilo proizvodnjo in celo vodilo v zapiranje obratov. Kratkoročne napovedi niso dobre, saj bo dobava čipov v začetku letošnjega leta po napovedih še naprej pešala. Sstanje glede čipov naj bi se sicer sredi leta izboljšalo.

Medtem ko je francoski, italijanski in španski trg poročal o rahli rasti prodaje, pa je Nemčija lani beležila 10,1-odstotni padec. Nemški avtomobilski trg je daleč največji, saj je lani z 2,6 milijona prodanimi vozili predstavljal četrtino vseh prodanih vozil v EU. Na mesečni ravni pa je prodaja novih vozil decembra lani upadla že šesti mesec zaporedoma, in sicer za 22,8 odstotka, na 795.295 vozil.

Večina držav je decembra lani v medletni primerjavi beležila dvomesten padec prodaje, vključno s štirimi največjimi trgi. Med njimi je največji upad zabeležila Italija (–27,5 odstotka), sledile pa so ji Nemčija (–26,9 odstotka), Španija (–18,7 odstotka) in Francija (–15,1 odstotka). Prodaja se je v EU lani decembra povečala zgolj na Hrvaškem (+19,3 odstotka), v Sloveniji (+8,3 odstotka), Bolgariji (+4,3 odstotka) in Latviji (+2,9 odstotka).