Tujina

Uhajanje plina na bazenu v Splitu: 'Bolela me je glava. Otroci so kašljali ...'

Split, 16. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
K.H. , STA
Dva 18-letnika in še pet otrok je potrebovalo zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem, potem ko so bili davi med kopanjem v javnem splitskem bazenu izpostavljeni plinu. Dva otroka sta celo morala prejeti kisikovo terapijo in sta še vedno v bolnišnici.

Bazen Poljud v Splitu
Bazen Poljud v Splitu FOTO: RTL Danas

Težave z dihanjem so se začele med plavanjem v javnih splitskih bazenih Poljud. V splitski klinični center so po incidentu sprejeli sedem ljudi – dva 18-letnika in pet otrok, starih od osem do 13 let.

Osemletnika in 12-letnika so zaradi respiratornih težav takoj sprejeli v bolnišnico, poroča Net.hr. "Dva otroka smo zaradi težje klinične slike in potrebe po kisiku ter terapevtskih in diagnostičnih postopkov sprejeli na pulmološki oddelek otroške bolnišnice," je dejal vodja klinike za otroške bolezni pri KBC Split Joško Markić

Otroci so imeli ob prihodu simptome draženja zgornjih dihalnih poti. V bolnišnici so pojasnili, da je draženje povzročila izpostavljenost plinu.

Preiskava incidenta na bazenih Poljud v Splitu
Preiskava incidenta na bazenih Poljud v Splitu FOTO: RTL Danas

Direktor javnega zavoda Sportski objekti Gordon Cerjan je dejal, da so se težav pojavile med izpiranjem cevi, ki ga je izvajal zunanji izvajalec. Pri tem se je sprožila kemijska reakcija med klorom in kislino, kar je povzročilo intenziven in neprijeten vonj. Ta se je razširil po prezračevalnem sistemu v druge prostore in bazene. Zaradi tega so objekt evakuirali in prezračili. 

"Vonj klora v zraku je bil izjemno intenziven, takoj me je začela boleti glava. Otroci so kašljali, trenerji in mi smo  se takoj odzvali. Vse smo napotili proti prvem izhodu, odprli smo vse, da se čim prej začne prezračevati," je dogajanje na bazenu za Net.hr opisal reševalec iz vode. 

Policija vzroke za incident še preiskuje.

plin split bazen hrvaška
KOMENTARJI (4)

Delavec_Slo
16. 10. 2025 17.32
+1
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO!!!
ODGOVORI
1 0
Špica
16. 10. 2025 17.18
+1
hja prebiram hr novice ampak ne zasledim na njihovih straneh nic kaj se dogaja pri nas cudno🤷na tem portalu se pa zelo veliko pise kaj se dogaja pri njih res cudno🤷
ODGOVORI
1 0
OutlawJJ
16. 10. 2025 17.09
+2
Ce zmešaš klor pa kislino dobis nekaj lepega ven vprasajte adolfa
ODGOVORI
2 0
96bimBo
16. 10. 2025 16.57
+2
Šalabajzerski izvajalci...
ODGOVORI
2 0
