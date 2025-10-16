Uhajanje plina na bazenu v Splitu: 'Bolela me je glava. Otroci so kašljali ...'

Težave z dihanjem so se začele med plavanjem v javnih splitskih bazenih Poljud. V splitski klinični center so po incidentu sprejeli sedem ljudi – dva 18-letnika in pet otrok, starih od osem do 13 let.
Osemletnika in 12-letnika so zaradi respiratornih težav takoj sprejeli v bolnišnico, poroča Net.hr. "Dva otroka smo zaradi težje klinične slike in potrebe po kisiku ter terapevtskih in diagnostičnih postopkov sprejeli na pulmološki oddelek otroške bolnišnice," je dejal vodja klinike za otroške bolezni pri KBC Split Joško Markić.
Otroci so imeli ob prihodu simptome draženja zgornjih dihalnih poti. V bolnišnici so pojasnili, da je draženje povzročila izpostavljenost plinu.
Direktor javnega zavoda Sportski objekti Gordon Cerjan je dejal, da so se težav pojavile med izpiranjem cevi, ki ga je izvajal zunanji izvajalec. Pri tem se je sprožila kemijska reakcija med klorom in kislino, kar je povzročilo intenziven in neprijeten vonj. Ta se je razširil po prezračevalnem sistemu v druge prostore in bazene. Zaradi tega so objekt evakuirali in prezračili.
"Vonj klora v zraku je bil izjemno intenziven, takoj me je začela boleti glava. Otroci so kašljali, trenerji in mi smo se takoj odzvali. Vse smo napotili proti prvem izhodu, odprli smo vse, da se čim prej začne prezračevati," je dogajanje na bazenu za Net.hr opisal reševalec iz vode.
Policija vzroke za incident še preiskuje.
