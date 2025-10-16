Uhajanje plina na bazenu v Splitu: 'Bolela me je glava. Otroci so kašljali ...'

Težave z dihanjem so se začele med plavanjem v javnih splitskih bazenih Poljud. V splitski klinični center so po incidentu sprejeli sedem ljudi – dva 18-letnika in pet otrok, starih od osem do 13 let.

Osemletnika in 12-letnika so zaradi respiratornih težav takoj sprejeli v bolnišnico, poroča Net.hr. "Dva otroka smo zaradi težje klinične slike in potrebe po kisiku ter terapevtskih in diagnostičnih postopkov sprejeli na pulmološki oddelek otroške bolnišnice," je dejal vodja klinike za otroške bolezni pri KBC Split Joško Markić.

Otroci so imeli ob prihodu simptome draženja zgornjih dihalnih poti. V bolnišnici so pojasnili, da je draženje povzročila izpostavljenost plinu.