Težave Trumpa pri sestavljanju vlade: bo kandidate senat potrdil?

New York, 03. 12. 2024 19.28 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump ima težave s sestavljanjem ekipe. Nekateri kandidati za pomembne položaje v njegovi vladi veljajo za tako sporne, da ni jasno, ali jih bo republikanski senat potrdil. Za novega direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI tako predlaga lojalnega podpornika, ki širi teorije zarote in političnim nasprotnikom grozi s pregonom. Na televizijskega voditelja Peta Hegsetha, kandidata za novega obrambnega ministra, pa letijo nove obtožbe o finančnih nepravilnostih, prekomernem popivanju in seksizmu. Njegov odnos do žensk je v pismu, ki je prišlo v javnost, obsodila celo njegova mama.