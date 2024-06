'Težave v Belgiji ali Sloveniji so nekaj drugega kot v Franciji'. Scholz: 'Skrbi me'

Je pa Scholz seveda dodal, da bodo o vsem skupaj odločili Francozi. Prav tako pa računa na nadaljevanje dobrega sodelovanja s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Napoved novih volitev v Franciji je na evropskem parketu vzbudila kar nekaj skrbi. "Pričakujemo, da bo Macron pojasnil svojo odločitev. To bo slon v sobi ... uspeh skrajne desnice v Franciji je glavni element evropskih volitev," je po poročanju Le Monde, ki ga povzema Frankfurter Rundscau, dejal evropski diplomat.

Medtem ko je Scholz omenil še druge države, kjer so bili na evropskih volitvah "dramatični rezultati", pa je bil drugi vir po poročanju Le Monda precej neposreden: "Če imamo težave v Belgiji ali Sloveniji, je to nekaj drugega kot težave v Franciji."

Francoski predsednik je po velikih izgubah svoje liberalne stranke na evropskih volitvah razpustil parlament in razpisal nove volitve, ki bodo potekale 30. junija in 7. julija. Po anketi Ipsosa za Radio France in Le Parisien imajo RN, katere glavna figura je Marine Le Pen, in njeni zavezniki teden dni pred volitvami 35,5-odstotno podporo. Z 29,5 odstotka sledi levo zavezništvo Nouveau Front populaire (Nova ljudska fronta). Macronov Alliance Ensemble pa se je z 19,5 odstotka uvrstil šele na tretje mesto.