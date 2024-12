Težave z motorjem in dim v kabini: letalo zasilno pristalo v Gradcu

Po navedbah švicarskega letalskega prevoznika Swiss International Air Lines je posadka leta LX1885 zaprosila za zasilni pristanek, potem ko so se pojavile težave z motorjem, v pilotski in potniški kabini pa so zaznali dim.

Letalo, na katerem je bilo 74 potnikov in pet članov posadke, je nato varno pristalo v Gradcu. Po pristanku so vse osebe na krovu evakuirali, letalo pa umaknili s steze. 12 potnikov in štirje člani posadke so potrebovali zdravniško pomoč, enega člana posadke pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, za zdaj ni jasno.