Zaradi trdne ameriške podpore Izraelu in nepripravljenosti na jasen poziv k premierju v Gazi ima predsednik Joe Biden že težave s svojimi podporniki. Ankete kažejo, da je kar 70 odstotkov mladih Američanov, ki so za demokratsko stranko izjemno pomembni volivci, nezadovoljnih z njegovo politiko na Bližnjem vzhodu. Zdaj pa so odtegnitev podpore Bidnu napovedali tudi predstavniki ameriških muslimanov, kar bi bilo na volitvah prihodnje leto zanj lahko celo usodno.