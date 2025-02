Na Japonskem padajo rekordi: večmetrska odeja ohromila tudi smučišča

Japonska je že večji del februarja v primežu obilnega sneženja. Ponekod je snežna odeja debela več kot pet metrov, zaradi česar imajo težave tudi na smučiščih, kjer sneg sega že do višine sedežnic. Ekstremne razmere, ki so zahtevale že več kot 20 smrtnih žrtev, se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, zato so vremenoslovci izdali več opozoril.

Največ snega je na Japonskem padlo v zadnjih dveh tednih. Po podatkih japonske meteorološke agencije je snežna odeja na skoraj celotnem zahodnem delu Japonske debelejša od 1,5 metra. Na severu, v prefekturi Aomori, je zapadlo že več kot pet metrov snega, ki sega vse do streh dvonadstropnih hiš. Na zemljevidu japonske meteorološke agencije so predeli, kjer je snega več kot meter, obarvani oranžno, kjer ga je več kot meter in pol, rdeče, kraji, kjer je snega več kot dva metra, so obarvani v vijolično.

Debelina snežne odeje na Japonskem FOTO: jma.go icon-expand

Nekoliko južneje, v mestu Niigata na sredini zahodnega dela otoka, je zapadlo več kot 3,5 metra snega. Na območju je sicer več smučarskih središč, kjer imajo zaradi obilice snega veliko težav.

V prefekturi Nagano, ki je leta 1998 gostila tudi zimske olimpijske igre, je na smučišču v Hakubi zapadlo toliko snega, da je segal do vrha podpornih stebrov sedežnice. "Ko je preveč snega, da bi lahko odprli sedežnico," so pred dnevi zapisali ob posnetku, na katerem snežna odeja sega več metrov visoko, teptalec snega pa se trudi, da bi odkopal vsaj kočo.

Včeraj so objavili nov posnetek, ki je nastal na istem mestu, a proge še vedno niso urejene in pripravljene na smuko. Smučarji so se zato proti vrhu proge odpravili kar peš in s smučmi na hrbtu.

Zgolj v Niigati in Aomori so zabeležili najmanj 21 smrtnih žrtev, vsaj šest jih je umrlo, ko so odmetavali sneg s streh, enega moškega so po več dneh iskanja našli pod kupom snega, ki je padel s strehe. Prejšnji teden so v oddaljenem gorskem letovišču v prefekturi Fukušima, kjer je prav tako zapadlo več kot tri metre snega, našli tri mrtve delavce, ki so se zaradi vzdrževalnih del na izviru vročega vrelca odpravili čez zasneženo gorovje. Policija sicer še preiskuje, ali so smrti povezane z visoko koncentracijo plina, ki je običajno prisoten v okolici vrelcev. Prav kupi snega pa bi plin lahko zadrževali pri izviru.

Prebivalcem svetovali, naj si pripravijo zalogo hrane V vseh regijah, ki mejijo na Japonsko morje, vsako leto pozimi zapade veliko snega, saj tam vlažni zrak nad morjem trči v hladne zračne mase iz Sibirije. A letošnja količina je v več krajih podrla rekorde. Kraji so odrezani od preostalega sveta, ceste so neprevozne. Letošnja pošiljka je sprožila tudi pomisleke o odpornosti infrastrukture na izredne razmere, zato so lokalne oblasti že zagotovile dodano opremo za čiščenje snega, prebivalcem pa svetovali, naj se založijo z osnovnimi potrebščinami, saj je za prihodnje dni napovedano novo sneženje, prav tako naj odpovejo vsa nenujna potovanja.