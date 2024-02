Težave ZDA v Rdečem morju: Hutiji so nas presenetili

Ameriški uradniki se trudijo, kako povečati pritisk na Hutije, pri čemer nekateri znotraj administracije menijo, da samo uporaba sile ne deluje, poroča CNN . Prav tako je izredno drago in nepraktično, ugotavljajo nekateri uradniki, še naprej izstreljevati večmilijonske rakete na poceni brezpilotna letala in rakete Hutijev.

"Vemo, da imajo Hutiji velik arzenal," je dejala namestnica tiskovnega sekretarja Pentagona Sabrina Singh , nekaj ur po tem, ko so Hutiji z balističnimi raketami zadeli še eno tovorno ladjo v Adenskem zalivu. "So zelo sposobni, imajo sofisticirano orožje, ki ga še naprej dobivajo iz Irana."

Nekateri nekdanji ameriški uradniki trdijo, da je administracija sprejela preveč konservativen pristop in se mora osredotočiti na voditelje Hutijev ter ne zgolj na njihove zaloge orožja. V skladu s trenutno strategijo namreč ZDA napadajo tarče, ko prepoznajo, da se raketni sistemi Hutijev pripravljajo na izstrelitev raket. Nekateri so za CNN povedali, da ZDA trenutno nimajo resničnih podatkov o tem, koliko orožja jemenskih upornikov so uspeli uničiti.

"Še naprej nas presenečajo," je dejal neimenovani višji uradnik Pentagona. "Enostavno nimamo dobre predstave o tem, kaj še imajo na razpolago."

Medtem ko so ZDA od januarja z zračnimi napadi udarile na desetine ciljev Hutijev v Jemnu, vključno z vozlišči za poveljevanje in nadzor ter skladišči orožja, se Hutiji sedaj vkopavajo, pravijo uradniki, gradijo predore blizu zahodne obale Jemna in vse pogosteje ostajajo pod zemljo. V Pentagonu ocenjujejo, da imajo napadi vendarle psihološki učinek na voditelje, ki se bojijo, da bodo postali tarče. ZDA in zavezniki zaenkrat niso napadov usmerili na voditelje, kar naj bi bil po mnenju nekaterih v administraciji razlog za to, da Hutiji še naprej razmeroma upsešno ogrožajo ladijski promet v Rdečem morju.

Nekdanji uradniki opozarjajo na uspeh, ki ga je imela administracija pri odvračanju milic, ki jih podpira Iran, v Iraku in Siriji s tem, ko so napadali njihove voditelje. Kot dokaz navajajo ameriško bombardiranje uporniških milic v Iraku 7. februarja, ko je bilo ubitih več poveljnikov. Iran naj bi skupinam ukazal, naj napade ustavijo.