''Težje je najti pravo kapitansko kapo, kot dobiti dovoljenje za upravljanje vodnega plovila"

Če želite postati kapitan plovila, lahko to namreč postanete že v enem dnevu. Odločiti se morate le, katero kategorijo boste opravili – za zasebne prevoze (sebe in še kakšne osebe) ali za komercialne prevoze kot pravi skiper – in v zelo kratkem času že lahko sedete za krmilo 18-metrskega plovila.

"Sam se pogosto čudim, da imamo tako majhno število pomorskih nesreč, glede na to, koliko je plovil na morju. To je čisti paradoks. In koliko je upravljalcev plovil in skiperjev, ki so takoj po opravljenem izpitu skočili v kapitanski fotelj na jahti. No, odstotek kaže tudi na nekaj drugega, na to, da vse skupaj niti ni toliko rizično in da na morju ni toliko nesreč. To vem zelo dobro, saj se s tem ukvarjam. Več ljudi umira v cestnem prometu kot na morju," pravi Damir Višić , hrvaški sodni izvedenec za pomorski promet in škodni cenilec plovil.

"Stanje je takšno, da je težje najti pravo kapitansko kapo, kot dobiti dovoljenje za upravljanje vodnega plovila," je za Slobodno Dalmacijo dejal nek nekdanji luški kapitan. Narediti morate zgolj izpit. Tukaj pa je možnosti res veliko, pri nekaterih ponudnikih lahko izpit opravite že v enem ali dveh dnevih, lahko ga opravite celo prek spleta ali kupite tečaj po zelo znižani ceni prek kuponov, včasih ga celo ponujajo svojim gostom v sklopu aranžmaja za bivanje v luksuznih hotelih. Kandidat potrebuje le dokument, določen obrazec, fotografijo in denar. In včasih še isti dan po opravljenem izpitu lahko za krmilo sede tudi nekdo, ki še v življenju ni bil v čolnu.

Hrvaški pravilnik o ladjah, čolnih in jahtah je poln nejasnosti in ga je težko izvajati v praksi, opozarja. Kot pravi je slabo, ker so danes te stvari tako poenostavljene in je pridobivanje dovoljenja zbanalizirano. V preteklosti pa je bil ta proces precej bolj kompleksen. Denimo, za status mornarja motorista je moral biti posameznik pred tem vsaj dve leti upravljalec vodnega plovila. "Danes pa lahko brez kakršnih koli težav opraviš tečaj za kapitana jahte in upravljalca 500-tonske jahte. Ne potrebuješ nobenih prepogojev. Seveda tudi danes obstajajo šole, ki izvajajo tečaje, izobraževanje in moraš narediti določeno število ur in določen izpit. Vendar prav tako menim, da se je postopek zbanaliziral v primerjavi s poprej," pravi strokovnjak.

Višić sicer ni naklonjen poostritvi pravil za pridobivanje dovoljenj, vendar pa pravi, da bi bilo treba spremeniti zavest ljudi. Kot pravi, bi od vsakega, ki si želi postati skiper 18-metrske jahte, pričakoval, da bi dobro premislil, ali je pripravljen prevzeti odgovornost in tveganje za krmilom. Na morju namreč tveganje vedno obstaja. "V teoriji, posameznik ve, da ne zna upravljati ladje, pravzaprav ve, kako malo ve, vendar si želi obiskati neko destinacijo. In zato najame skiperja, za katerega meni, da ve več. Vendar, glede na to, kako lahko je opraviti izpit za pridobitev dovoljenja, se lahko v praksi zgodi, da ta upravljalec plovila morda ve celo manj kot on sam. Ko se zgodi nesreča, pa vsi sprašujejo o dovoljenjih," pravi Višić.

Glavni krivec za to, da sta se ponudba tečajev in pridobivanje dovoljenj tako razširila, je turizem, saj mnogi v tem vidijo priložnost za dodaten zaslužek. Vendar pa je ob tem treba poudariti, da so lastniki čarterskih plovil vseeno veliko bolj previdni pri izbiri svojega osebja, saj si napak enostavno ne morejo privoščiti.