Težji potek covida lahko sproži težave z možgani

Znanstveniki z univerze King's College v Londonu so ugotovili, da je imunski odziv na novi koronavirus povečal propadanje nevronov in imel močan vpliv na regeneracijo možganske strukture – hipokampusa – ki je ključnega pomena za učenje in spomin, poroča The Guardian.

Starejši ljudje so še posebej dovzetni za delirij po okužbah in operacijah.

Ugotovitve raziskovalcev so preliminarne, vendar kažejo, da lahko covid-19 sproži nevrološke težave pri bolnikih, ne da bi virus okužil same možgane. Znanstveniki verjamejo, da je ta proces podlaga za delirij pri bolnikih s covidom-19, lahko pa prispeva tudi k počasnemu, neostremu razmišljanju in drugim težavam, ki jih imajo ljudje z dolgotrajnim covidom-19. "Ti nevrološki simptomi so zelo zaskrbljujoči za bolnike in njihove družine in upamo, da lahko naše raziskave pomagajo ugotoviti, katera zdravljenja bi bila najprimernejša za zmanjšanje ali preprečevanje teh simptomov," je po navedbah časnika The Guardian pojasnil Carmine Pariante, profesor biološke psihiatrije na Inštitutu psihiatrije KCL ter soavtor študije.

Raziskovalci so analizirali kri 36 bolnikov s covidom-19, ki so jih sprejeli v angleški nacionalni zdravstveni službi v Londonu (Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust) v prvem valu pandemije. Ugotovili so, da so bile ravni proteina, imenovanega IL-6, ki ga imunske celice sproščajo kot poziv drugim imunskim celicam, pri okuženih posameznikih več kot 15-krat višje od običajnih.

Še izrazitejši porast IL-6 pri covidnih bolnikih z delirijem

Še bolj izrazit porast proteina IL-6 so ugotovili pri covidnih bolnikih z delirijem – stanjem skrajne zmedenosti, zaradi katerega lahko ljudje ne vedo, kdo ali kje so. Pri teh bolnikih je bil IL-6 šestkrat večji kot pri drugih covidnih bolnikih. Skoraj tretjina bolnikov s covidom, sprejetih v bolnišnico, je doživela delirij, med hudimi primeri pa do dve tretjini.

Znanstveniki so nato raziskali, kako lahko visoke ravni IL-6 vplivajo na nevrone v hipokampusu. V laboratoriju so vzgojili živčne celice in jih izpostavili pacientovi krvi. Ugotovili so, da je kri bolnikov z delirijem povečala normalno stopnjo odmiranja nevronov in zmanjšala nastajanje novih možganskih celic. Povzročena škoda naj bi povzročila delirij, so menili raziskovalci.

Škodljive učinke so izsledili v kaskadi dogodkov, kjer IL-6 sproži sproščanje dveh povezanih imunskih proteinov, imenovanih IL-12 in IL-13. Alessandra Borsini, soavtorica študije, je utemeljila, da je vpliv beljakovin na nastajanje novih možganskih celic "velik".