Letalo družbe Croatia Airlines na letu za Dubrovnik se je v petek zvečer zaradi močnega nevihtnega neurja nad dubrovniškim letališčem vrnilo v Zagreb. Potnikom so zaradi zasedenosti hotelov, s katerimi imajo pogodbo, ponudili možnost, da si nastanitev organizirajo sami, so potrdili v letalski družbi, poroča Net.hr.

V Croatia Airlinesu odgovarjajo, da sta uslužbenki pomoč letališke policije zahtevali zaradi groženj fizične narave, ki naj bi jima jih izrekli nekateri potniki.

Eden od potnikov je v pismu medijem zapisal, da sta predstavnici družbe potnikom sporočili, da bodo morali do jutra ostati na letališču, saj ni organiziranega prevoza v mesto in ni na voljo hotelskih sob. Po njegovih besedah je ena od uslužbenk dejala, da organizacija nastanitve ni njena naloga. Obe naj bi se tudi zavrnili predstaviti in zagrozili, da bosta poklicali policijo.

Avtor pisma navaja tudi, da so bili med potniki starejši ljudje, bolniki in družine z majhnimi otroki, ki so morali noč preživeti na kovinskih klopcah letališča. Kritičen je bil tudi do tega, da se po njegovih besedah med letom nihče iz pilotske kabine ni neposredno obrnil na potnike in da niso prejeli pojasnila, zakaj letalo ni bilo preusmerjeno v Split.

Po navedbah Croatia Airlinesa vremenske napovedi pred vzletom niso kazale na razmere, ki bi onemogočale pristanek v Dubrovniku. Med letom pa se je neposredno nad dubrovniškim letališčem razvilo močno nevihtno območje s kumulonimbusi.

Posadka je v skladu s standardnimi postopki najprej krožila nad območjem in čakala na izboljšanje vremena. Ker se razmere po približno dvajsetih minutah niso izboljšale, se je odločila za preusmeritev na alternativno letališče.

Ker splitsko letališče po navedbah družbe takrat ni bilo več operativno dostopno, je bila vrnitev v Zagreb edina možnost za varen pristanek. Letalo je v Zagrebu pristalo ob 23.10, potnikom pa so ponudili nadaljevanje poti s prvim jutranjim letom za Dubrovnik ob 6.15, pojasnjujejo v družbi.

Družba navaja, da bodo potnikom naknadno povrnili upravičene stroške samostojno organizirane nastanitve. Hrane in osvežilnih napitkov pa po njihovih besedah ni bilo mogoče zagotoviti, saj so pristojne službe in gostinski obrati na letališču ob tej uri že zaključili z delom.

Potniki, ki so imeli dodatne stroške, se lahko z ustrezno dokumentacijo obrnejo na službo za pomoč uporabnikom, kjer bodo njihove zahtevke obravnavali v skladu z evropsko uredbo o pravicah letalskih potnikov.

V Croatia Airlinesu so izrazili obžalovanje zaradi nevšečnosti, ki so jih doživeli potniki, in dodali, da bodo okoliščine dogodka preučili, da bi se podobnim primerom v prihodnje izognili. Varnost potnikov in posadke je temeljno merilo pri sprejemanju vseh operativnih odločitev, so še sporočili iz družbe.