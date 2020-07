Težki časi za ameriške splošne zdravnike

Izbruh pandemije je nemudoma sprožil hudo krizo na področju družinske medicine. Obiski bolnikov so strmoglavili, zato imajo v ordinacijah in klinikah po vsej državi precej manjši priliv, kar je povzročilo val odpuščanj zaposlenih. Analiza univerze Harvard je pokazala, da je pandemija skoraj prepolovila število pacientov, nekateri specialisti so se soočili še z večjim upadom. Zato mnogim manjšim ordinacijam grozi, da bodo morale za vedno zapreti vrata ali pa svoje praske prodati zavarovalnicam in večjim zdravstvenim sistemom. Podobne težave imajo tudi že srednje velike ustanove, to pa pomeni, da se bo predvsem v podeželskih predelih še poslabšal že tako zahteven dostop do osnovne zdravstvene oskrbe.

"Prvič v moji karieri lahko načrtujem le kratkoročno," je za časnik Newyorker dejala Beverly Jordan, partnerka na kliniki za družinsko medicino na podeželju zvezne države Alabama. Za zdaj je kljub koronapaketu vladne finančne pomoči morala odpustiti dva zaposlena, zmanjšati število ur in si znižati plačo, prihodnost pa je, kot pravi, povsem negotova. Kar so povsem nove razmere za ameriško zdravstvo, saj je bilo to doslej mogočna industrija, ki se skoraj ni menila za poslovne cikle, pač pa je vztrajno rasla in povečevala število zaposlenih.



Pomanjkanje splošnih zdravnikov

Pandemija je spodrezala večino prihodkov, ko so bolnišnice ustavile vse nenujne posege (ki prinašajo največ denarja). Množična nezaposlenost je številne bolnike z zasebnih zdravstvenih zavarovanj prestavila na državni paket Medicaid, namenjen manj premožnim, ta pa hkrati pomeni manjše prihodke za zdravnike. Težave so tudi na območjih, kjer število okužb ni veliko ali se je po prvem valu umirilo, saj si številni oboleli ne upajo v ordinacije in bolnišnice, saj se bojijo, da se bodo okužili z virusom.