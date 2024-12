'Težko je v mračnih gozdovih Kurska najti Korejce, še posebej, če jih ni'

"Razmere so vsak dan vse slabše. Ne vidimo cilja. Naša država ni tukaj," je več vojakov anonimno v pogovorih preko Telegrama dejalo za BBC. Kot največjo težavo izpostavljajo vreme, kronično pomanjkanje spanca zaradi neprekinjenega ruskega bombardiranja, še posebej z drsnimi tritonskimi bombami FAB-3000.

Kot so povedali, vsak dan izgubijo nekaj položajev, popolna izguba zasedenega ozemlja pa naj bi bila le vprašanje časa. Ukrajinske vojake pesti tudi pomanjkanje rotacij z bojišča. Rusija namreč redno napada logistične poti in krči razdaljo do glavne prometnice, ki vodi iz ukrajinske regije do mesta Sudža, osvojitev katerega je bil največji uspeh presenetljive ukrajinske avgustovske ofenzive. Ni pa to edina težave. Vojaki izpostavljajo, da okrepitve, ki prihajajo, tvorijo predvsem moški srednjih let, ki pridejo nespočiti neposredno z drugih bojišč. Ukrajina ima vse večje težave z zagotavljanjem zadostnega števila vojakov v enotah. Po poročanju AP ameriška administracija od Kijeva pričakuje, da mobilizacijski prag zniža s 25 na 18 let.

BBC piše, da so sporočila vojakov "mračna". Cilj, da se v branjenje Kurska preusmerijo ruske enote iz drugih bojišč pretežno ni uspel. Še več, Rusija stopnjuje napredovanje v Donbasu. Oktobra so Rusi zasedli več kot 500 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, novembra že več kot 700. Cilj Ukrajincev naj bi bil sedaj zadržati kos ruskega ozemlja do zamenjave v Beli hiši januarja letos. "Glavna naloga, s katero se sedaj soočamo je zadržati največ ozemlja pred Trumpovo inavguracijo in začetka pogajanj, da bi potem do ozemlje zamenjali za nekaj. Nihče ne ve, kaj," je dejal vojak Pavlo (imena sogovornikov so pri BBC zaradi njihove varnosti spremenili).