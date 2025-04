Težko pričakovana sodba: Nekdanjemu perujskemu predsedniškemu paru 15 let zapora

Nekdanji predsednik Peruja Ollanta Humala je bil spoznan za krivega pranja denarja in obsojen na 15 let zapora. Sodišče je razsodilo, da je Humala prejel nezakonita sredstva od brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht za financiranje svojih volilnih kampanj v letih 2006 in 2011. Njegova žena Nadine Heredia, ki je s Humalo soustanovila nacionalistično stranko, je bila prav tako spoznana za krivo pranja denarja in je obsojena na 15 let zaporne kazni.