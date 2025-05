Pogovori med ZDA in Kitajsko: namesto 145 odslej 80-odstotne carine?

Trump je na uvoz s Kitajske uvedel 145-odstotne carine, Peking je vrnil s 125-odstotnimi carinami na uvoz iz ZDA. Ameriški predsednik zdaj vztraja, da enostranskega znižanja carin ne bo in da bo morala korak nazaj storiti tudi Kitajska.

Kitajska je na pobudo Bele hiše pristala na pogajanja, na katerih bi poskusili najti rešitve za trgovinsko vojno. V Ženevi so tako za skupno mizo danes sedli ameriški finančni minister Scott Bessent, trgovinski predstavnik Jamieson Greer in kitajski podpredsednik vlade He Lifeng.

Pogajanja so se začela dopoldne, pogajalci so si vzeli premor za kosilo, nato pa se vrnili za pogajalsko mizo v vilo švicarskega veleposlanika pri Združenih narodih ob Ženevskem jezeru. Podrobnosti pogajanj, ki so jih na Kitajskem označili kot pomemben korak k reševanju trgovinske vojne, niso znane. Pogajanja naj bi se nadaljevala v nedeljo.

Trump je očitno pripravljen znižati uvozne carine na 80 odstotkov. "80-odstotne carine se zdijo smiselne. Vse je odvisno od Scotta B.," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik.

Medtem ko podrobnosti pogajanj v Ženevi niso znane, je Bessent po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še pred srečanjem poudaril, da se bodo osredotočali predvsem na umirjanje razmer in ne na dosego "velikega trgovinskega sporazuma".

Začetek trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko je medtem kot pozitiven korak k umirjanju napetosti označila prva dama Svetovne trgovinske organizacije s sedežem v Ženevi Ngozi Okonjo-Iweala. "Dialog med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma je ključen pri iskanju rešitev za trgovinsko vojno," je po poročanju AFP dejala Okonjo-Iweala.