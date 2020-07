Thaci na zaslišanju v Haagu: Nihče ne more na novo spisati zgodovine

Konec junija je tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu sporočilo, da so že aprila vložili obtožnico proti predsedniku Hashimu Thaciju zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, zagrešenih v konfliktu na Kosovu v letih 1998/99. Obtožnica je bila vložena tudi proti devetim drugim osebam, vse pa med drugim bremeni, da so kazensko odgovorni za okoli 100 umorov ter drugih zločinov, kot so mučenja, pregoni in prisilna izginotja, poroča AFP. Obtožnico morajo zdaj potrditi sodniki, ki imajo za to čas do konca avgusta.

"Pripravljen sem se soočiti z novimi izzivi in uspeti za mojega sina, družino, ljudi in državo,"je danes Hasim Thaci povedal novinarjem ob prihodu na sodišče."Nihče ne more na novo spisati zgodovine. To je cena svobode," je še poudaril.

Kosovo je po njegovih besedah "zgodba o uspehu". "Verjamem v mir prek sprave in pravice. Verjamem v dialog in odnose z vsemi narodi," je povedal.