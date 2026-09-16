Sodišče v Haagu Hashima Thacija obsodilo na 25 let zapora

Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Hasima Thacija spoznalo krivega umorov, mučenja, okrutnega ravnanja in nezakonitega pridržanja. Predsedujoči sodnik Charles Smith mu je "v imenu prebivalcev Kosova" sporočil, da je kriv aretacij in nezakonitega pridržanja 385 oseb, krutega ravnanja z 49 osebami, zlorabe 303 oseb in umora 96 oseb. Poleg Thacija, ki je bil politični voditelj Osvobodilne vojske Kosova (OVK), je sodišče zaradi vojnih zločinov na visoke zaporne kazni obsodilo še tri vodilne predstavnike nekdanje OVK – nekdanja predsednika kosovskega parlamenta Kadrija Veselija in Jakupa Krasniqija ter nekdanjega poslanca Rexhepa Selimija. Krasniqi je bil spoznan za krivega po istih točkah obtožnice in obsojen na 25 let zapora, Veseli je bil obsojen na 18 let, Selimi pa na 13 let zapora. Vsi štirje so bili oproščeni v tistem delu obtožnice, ki jih je bremenil kaznivih dejanj zoper človečnost. Z izrekom prvostopenjske sodbe se je tako po več kot treh letih končal sodni proces proti omenjenim štirim vodilnim predstavnikom nekdanje OVK. Vsi so v priporu v Haagu od novembra 2020. Na razsodbo se lahko pritožijo. Pred izrekom sodbe se je pred sodiščem zbralo več deset Thacijevih privržencev, ki so vzklikali "UCK" – albansko kratico za OVK – in mahali z njenimi zastavami. Približno tisoč kosovskih Albancev pa je na drugi lokaciji v mestu spremljalo izrek sodbe na velikem zaslonu. Tudi v Prištini se je zbrala množica ljudi, zavitih v rdeče zastave, ki je pospremila razglasitev sodbe.

Množica v Prištini FOTO: AP

Tožilstvo zahtevalo 45 let za vsakega

Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999, ko se je OVK proti silam Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) borila za neodvisnost Kosova. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva OVK odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje in pridržanje, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Med žrtvami je bilo po navedbah obtožnice več sto civilistov in oseb, ki niso sodelovale v sovražnostih, a so jih imeli za nasprotnike OVK. Po navedbah tožilstva je bilo v tem okviru ubitih več kot sto ljudi, več sto drugih naj bi bilo zlorabljenih, okoli 50 pa zaprtih v objektih, ki jih je nadzorovala OVK. Thacijevi odvetniki trdijo, da so obtožbe neutemeljene in pomenijo poskus revidiranja zgodovine. Po njihovih navedbah ni dokazov, ki bi Thacija neposredno povezovali s katerim od očitanih zločinov ali dokazovali, da je nadzoroval druge poveljnike OVK. Vsi štirje obtoženi so se izrekli za nedolžne, njihovi odvetniki pa zahtevajo oprostilne sodbe.

Hashim Thaci FOTO: AP

Zaostritev odnosov?

Po ocenah analitikov bi lahko sodba dodatno zaostrila že tako napete medetnične odnose na Kosovu ter vplivala tudi na odnose med Beogradom in Prištino. Proces je bil na Kosovu deležen številnih kritik, saj ga mnogi ocenjujejo kot enostranskega, ker ne vključuje zločinov, ki so jih na ozemlju Kosova zagrešile srbske sile. Proti sojenju so potekali protesti v Haagu, Prištini in drugih mestih, nazadnje v soboto, ko se je v kosovski prestolnici na shodu v podporo četverici zbralo več deset tisoč ljudi. V središču Prištine se medtem na velikem zaslonu že več tednov odšteva čas do izreka sodbe. Četverica na Kosovu velja za vojne junake, med njimi še posebej Thaci kot ključna osebnost prizadevanj za neodvisnost te nekdanje jugoslovanske pokrajine.

Vojna na Kosovu je zahtevala okoli 13.000 življenj in se je končala po Natovem bombardiranju takratne ZRJ, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova. Posebno sodišče za zločine na Kosovu so v Haagu ustanovili leta 2015 za obravnavo domnevnih zločinov pripadnikov OVK med vojno in po njej.

Premier Albin Kurti je v nedeljo po poročanju časnika Koha izrazil zaskrbljenost pred razglasitvijo sodbe. Zahtevo tožilstva je označil za nepravično in dejal, da je v nasprotju z zgodovinsko resnico kosovskega ljudstva. Prepričan je, da nobeno domače ali mednarodno sodišče ne more omadeževati OVK, za vojne zločine in zločine proti človečnosti na Kosovu pa je odgovornost pripisal srbskemu režimu pod vodstvom Slobodana Miloševića. Odločitev sodišča so z napetostjo pričakovali tudi v Beogradu, kjer so nedavno z vojaškimi častmi pokopali Ratka Mladića, ki je umrl v Haagu med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini.