The Onion s pozivom vrhovnemu sodišču v bran stopil lokalnemu satiriku

V dokument so na primer zapisali, da imajo 4,3 trilijona bralcev po vsem svetu in da so prav zato "najmočnejša in najvplivnejša organizacija v človeški zgodovini". Dodali so, da nudijo 350.000 delovnih mest po pisarnah in v "taboriščih za ročno delo" ter da "imajo v lasti večino svetovnih čezoceanskih ladijskih poti, da so v državi vodilni na področju krčenja gozdov in rudarjenja ter da dnevno opravijo na milijone testov na živalih".

Zakaj se Onion, ki dejansko je vplivna publikacija, čuti poklicanega, da se vmeša v tak, na prvi pogled vsakdanji sodni primer? "Da bi zaščitili svojo sposobnost ustvarjanja fikcije, ki se lahko na koncu zlije z resničnostjo," je zapisano v vlogi. "Pisci publikacije The Onion imajo tudi sebičen interes, da političnim oblastem preprečijo, da bi zapirale humoriste."

Publikacija je v skrbeh zaradi primera, ki so ga mediji objavili pod naslovom: "Policisti v Ohiu aretirali moškega, ki se je iz njih norčeval na Facebooku". Zapisali so, da zveni, kot da gre za naslov v njihovi satirični reviji, "vendar to ne drži", poroča The Guardian.