Thompson hoče še en zagrebški datum, Zagreb mu ga ne namerava dati

" Zaradi izjemno hitre razprodaje vstopnic za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. decembra in velikega zanimanja številnih Zagrebčanov, ki si vstopnic niso uspeli zagotoviti, je Thompsonova ekipa uradno zaprosila za dodaten termin v Areni Zagreb, in sicer 28. decembra," je v ponedeljek sporočila ekipa pevca na družbenih omrežjih.

Zahtevo Thomsonove ekipe je na današnji novinarski konferenci komentiral zagrebški župan Tomislav Tomašević. Kot je pojasnil, koncert 27. decembra bo, saj so že sklenili pogodbo za ta datum. Novih koncertnih dogovorov pa po njegovih besedah ne bodo sklepali, dokler se ne spremenijo pogoji poslovanja javnega podjetja v lasti mesta Zagrebački holding.

Ti bodo med drugim vsebovali prepoved uporabe protiustavnega ustaškega pozdrava na koncertih v Areni, pa tudi v drugih mestnih prostorih.

"Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, ne bo dogovarjanja novih koncertov, ne za Thompsona ne za kogarkoli drugega. Pričakujem, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih," je še povedal Tomašević.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na koncertu na zagrebškem Hipodromu v začetku julija je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter skupaj z množico vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se pesem začne.