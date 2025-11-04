Svetli način
Tujina

Thompson hoče še en zagrebški datum, Zagreb mu ga ne namerava dati

Zagreb, 04. 11. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , STA
Kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković Thompson bo v okviru dvoranske turneje poleg Osijeka, Varaždina in Zadra konec decembra nastopil tudi v Areni Zagreb. Koncert je že razprodan, zato je Thompsonova ekipa zaprosila še za en datum, ki pa ga zagrebške mestne oblasti ne nameravajo odobriti, dokler v Areni in drugih mestnih prostorih ne bodo sprejeta nova pravila. Ta pa bodo med drugi prepovedala tudi uporabo ustaškega pozdrava, s katerim se začne Thompsonova pesem Bojna Čavoglave.

"Zaradi izjemno hitre razprodaje vstopnic za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. decembra in velikega zanimanja številnih Zagrebčanov, ki si vstopnic niso uspeli zagotoviti, je Thompsonova ekipa uradno zaprosila za dodaten termin v Areni Zagreb, in sicer 28. decembra," je v ponedeljek sporočila ekipa pevca na družbenih omrežjih.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu
Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu FOTO: Nenad Cakić

Zahtevo Thomsonove ekipe je na današnji novinarski konferenci komentiral zagrebški župan Tomislav Tomašević. Kot je pojasnil, koncert 27. decembra bo, saj so že sklenili pogodbo za ta datum. Novih koncertnih dogovorov pa po njegovih besedah ne bodo sklepali, dokler se ne spremenijo pogoji poslovanja javnega podjetja v lasti mesta Zagrebački holding.

Ti bodo med drugim vsebovali prepoved uporabe protiustavnega ustaškega pozdrava na koncertih v Areni, pa tudi v drugih mestnih prostorih.

"Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, ne bo dogovarjanja novih koncertov, ne za Thompsona ne za kogarkoli drugega. Pričakujem, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih," je še povedal Tomašević.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na koncertu na zagrebškem Hipodromu v začetku julija je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter skupaj z množico vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se pesem začne.

Konec meseca bo začel dvoransko turnejo po Hrvaški, v sklopu katere bo poleg Zagreba obiskal Varaždin, Osijek in Zadar. Vstopnice za koncerte so bile takoj razprodane, zato je v vsakem mestu dodal še en datum.

thompson zagreb koncert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
04. 11. 2025 17.26
+1
vi 'poznavalci' pozdrav 'za dom spremni' se je v Hrvaški zgodovini prvič pojavil v času vdorov Turkov na ozemlje Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije, vse do Dunaja so takrat Turki delali probleme. Zato so Hrvati, da bi spodbudili med ljudmi narodno zavest proti Turkom izrekali 'za dom spremni. Res je, da so si ta pozdrav kasneje mnoga leta kasneje 'prisvojili' tudi vojaki NDH. Kdo pa pravi, da ThoMPson s tem pozdravom poveličuje prav NDH, ne pa starodavni pozdrav iz časa Turških pohodov.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 16.34
+1
Mu bo pa zato podaril koncert SDS in to v Ljubljani .... Seveda takoj po volitvah .. !!!
ODGOVORI
5 4
solo55
04. 11. 2025 17.12
+0
To ti pa lahko naredi edino Zoki
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 16.33
+3
Bo šel pa v Veliko Gorico, odlajnat Za dom spremni!
ODGOVORI
3 0
3320.
04. 11. 2025 16.21
+4
Viki hrvaz čigar predniki so pokatoličeni srbi 🤣
ODGOVORI
6 2
manga
04. 11. 2025 17.29
V Župnem uredu v vasi Čavoglave obstaja pisani dokument kdaj so Perkoviči sprejeli katolicizem in od Srbov postali Hrvati.
ODGOVORI
0 0
