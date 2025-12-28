Naslovnica
Tujina

Thompson pozval k zamenjavi oblasti v Zagrebu. Župan: Ne bom se uklonil pritiskom

Zagreb, 28. 12. 2025 16.45 pred 33 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA
Thompsonov koncert v Zagrebu

Kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković Thompson je v soboto na koncertu v Zagrebu pozval k menjavi mestnih oblasti na čelu z županom Tomislavom Tomaševićem. Pred županovim stanovanjem so se nato davi zbrali skrajni desničarji, ki so nasprotovali prepovedi drugega Thompsonovega koncerta. Tomašević je sporočil, da se ne bo uklonil pritiskom.

Marko Perković Thompson je v soboto na koncertu v Areni Zagreb ostro kritiziral mestne oblasti pod vodstvom Tomaševića in njegove stranke Možemo, ki jih je označil za "ekstremne levičarje in ostanke jugokomunistov", poročajo hrvaški mediji.

Kontroverzni pevec se je že konec novembra znašel v sporu s Tomaševićem, potem ko je bil sobotni koncert hitro razprodan, zagrebške mestne oblasti pa niso odobrile prošnje pevčeve ekipe za datum za dodatni koncert, ki bi moral potekati danes.

Oblasti v Zagrebu so pred tem sredi novembra prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih, ki potekajo na prizoriščih v lasti mesta. Prepoved vključuje ustaški pozdrav Za dom spremni, ki je tudi sestavni del ene od priljubljenih Thompsonovih pesmi z naslovom Bojna Čavoglave. Pesem je skupaj z omenjenim pozdravom v uvodu izvedel tudi v soboto.

"Ne gre zame in za en koncert. Gre za napad na domovinsko vojno in temelje hrvaške države. (...) Pozivam vse, ki se ne strinjajo s temi oblastmi, ki sprejemajo takšne odločitve, da se jim zoperstavijo, demokratično, z volitvami," je dejal Perković.

Na njegov poziv k uporu se je odzvala manjša skupina desničarjev, ki so se davi zbrali pred stanovanjem župana Tomaševića in protestno prepevali Thompsonove pesmi, navaja hrvaški Dnevnik.

Tomašević se je nato danes odzval z objavo na družbenih omrežjih in zapisal: "Za župana Zagreba sem bil izvoljen dvakrat na demokratičnih volitvah. Mandat in zaupanje za vodenje tega mesta so mi podelili Zagrebčani. Dokler bom imel zaupanje Zagrebčanov, bom to delo opravljal vestno in odgovorno ter sprejemal odločitve, ki jih bom smatral za pravilne, ne glede na pritiske."

Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević Zagreb politika koncert

Nemški duhovnik po naključju odkril, da je vnuk nacističnega zločinca

Thompson zaradi prepovedi koncerta zagrozil z 'radikalnimi potezami'

Thompson hoče še en zagrebški datum, Zagreb mu ga ne namerava dati

Ali karta za Thompsona ne bo edino, kar so plačali gostje iz Avstrije?

Kupi smeti na zagrebškem hipodromu, dirkalne steze uničene

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
28. 12. 2025 17.19
Takih, kot je ta "pevec" ne rabimo! Pravilna odločitev zagrebškega župana!
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
28. 12. 2025 17.09
Za zamenjavo župana so na voljo volitve in ne poziv enega ustaša.
Odgovori
+4
6 2
SEHE
28. 12. 2025 17.06
Hrvaška vlada nima hrabrosti ali pa volje, da se distancira od zločinskega ustaštva!? Tako nekako kot bi neke naše slovenske vlade želele reghabilitirat sodelavce nacistov in domače izdajalce.
Odgovori
+0
4 4
kinky ivanović
28. 12. 2025 17.12
pejd dol...niti 1 spomenika ni ustašem....so pa partizanom in borcem 90.tud
Odgovori
+1
1 0
kinky ivanović
28. 12. 2025 17.14
da ne omenim nekaterih....ki so ekstremistom postavili spomenike in stojijo.....še danes
Odgovori
0 0
tavbix
28. 12. 2025 17.05
A se vam zdi, da slovence to zanima? Včeraj pa niste zmogli niti omeniti slovenskega državnega praznika. Mogoče zato, ker so nekateri (vemo kdo) takrat volili proti osamosvojitvi...
Odgovori
+6
6 0
nemski_ovcar
28. 12. 2025 17.01
Marko ima jajca...
Odgovori
-3
1 4
SDS_je_poden
28. 12. 2025 16.58
Skrajni desnuharji so povsod škodljivi. Jufka bi pa spet letel na njegov koncert. Ptiči istega perja so to...
Odgovori
-1
5 6
Teleport
28. 12. 2025 17.00
Tako kot zoki in golob
Odgovori
+7
7 0
kinky ivanović
28. 12. 2025 17.11
janez je vsaj našel prijatle....
Odgovori
+1
1 0
kinky ivanović
28. 12. 2025 16.49
čestitke županu....kaj nisi dost zaslužu že?
Odgovori
+2
4 2
