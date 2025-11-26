Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Thompson zaradi prepovedi koncerta zagrozil z 'radikalnimi potezami'

Zagreb, 26. 11. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
7

Hrvaški pevec Marko Perković Thompson se je ponovno vmešal v spor z županom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Po prepovedi dodatnega koncerta v Areni Zagreb je glasbenik napovedal 'radikalne poteze', župan pa pri odločitvi vztraja in svetuje pravne poti.

Thompson
Thompson FOTO: Bobo Pixsell

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Prvi decembrski koncert v Zagrebu je že razprodal in ga bo lahko tudi izvedel. Ko je njegova ekipa zaprosila za dodatni datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile. Obenem so z odlokom prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih na prostorih v lasti mesta, kar vključuje pozdrav Za dom spremni, ki je tudi del ene od Thompsonovih pesmi.

Thompson je v torek zvečer v videosporočilu dejal, da je župan odločitev o prepovedi koncerta sprejel "v maniri šerifa z Divjega zahoda". Izjavil je, da gre za napad na pravni red Hrvaške, in župana pozval, naj ga spoštuje, rekoč, da bodo v nasprotnem primeru sledile veliko radikalnejše poteze, ki mu ne bodo všeč.

Zahtevo mestu, da dopusti koncert v Areni Zagreb, je danes na posebni novinarski konferenci ponovila tudi njegova ekipa.

Sporočili so, da bo Thompson uporabil vsa pravna sredstva, da zaščiti svoje interese in pesem. Župana Zagreba Tomislava Tomaševića so obtožili, da se do Thompsona vede nasilno, odvetnik Tomislav Zorić pa je ocenil, da župan tudi nima pristojnosti, da bi upraviteljem javnih ustanov naročil zavrnitev koncertov.

Župan je danes sporočil, da mesto ostaja pri svoji odločitvi. "Če menite, da je nekaj protipravno ali da je bila kršena neka pravica, potem uporabite pravna sredstva in pojdite na sodišče," je dejal.

Nevladne organizacije na Hrvaškem so v minulih mesecih že opozarjale na porast nestrpnosti v državi, k čemur naj bi prispevalo odpiranje javnega prostora za izključevanje in sovraštvo. Kot primer so tedaj navedli tudi velika poletna koncerta Thompsona v Zagrebu in Sinju, kjer so obiskovalci glasno vzklikali ustaški pozdrav.

Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević Zagreb koncert ustaški pozdrav Arena Zagreb prepoved koncerta
Naslednji članek

Agenti ICE prijeli sorodnico tiskovne predstavnice Bele hiše

Naslednji članek

Evropski parlament za omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let

SORODNI ČLANKI

Thompson hoče še en zagrebški datum, Zagreb mu ga ne namerava dati

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
26. 11. 2025 17.43
+1
Fašistične in nacistične simbole in pozdrave je treba prepovedati povsod v EU. Na Hrvaškem in v Ukraini je tega veliko.
ODGOVORI
1 0
T-I-T-O
26. 11. 2025 17.39
+1
Enkrat je dosti dobil denar z enim koncertom prav ima župan so drugi pevci zakaj bi 2 krat lep izkupiček zaslužil je premalo podkupil župana???PODKUPI GA,pa kje je moj izkupiček od glasbe???Še nisem ničesar dobil????
ODGOVORI
1 0
vlahov
26. 11. 2025 17.39
+1
Ta pevec bi lahko takoj postal predsednik vlade . če hoče .
ODGOVORI
1 0
BrezPitt
26. 11. 2025 17.38
+2
Joj pa takšen domoljub. Ponosen sem, da je bil naš največji domoljub na njegovem koncertu.
ODGOVORI
2 0
portorico 1
26. 11. 2025 17.34
+0
Treba mu bo pošteno pristriči periuti. Skrajna desnica jke na Hrvaškem že nagravžna, šće malo pa bodo prišli z orožjem na ceszte!
ODGOVORI
3 3
Luigi Taveri II.
26. 11. 2025 17.33
+1
U-krajina
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
26. 11. 2025 17.20
+3
Kaj ima ta vosel za groziti legitimno izvoljenemu županu!
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363