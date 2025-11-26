Thompson zaradi prepovedi koncerta zagrozil z 'radikalnimi potezami'

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Prvi decembrski koncert v Zagrebu je že razprodal in ga bo lahko tudi izvedel. Ko je njegova ekipa zaprosila za dodatni datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile. Obenem so z odlokom prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih na prostorih v lasti mesta, kar vključuje pozdrav Za dom spremni, ki je tudi del ene od Thompsonovih pesmi.

Thompson je v torek zvečer v videosporočilu dejal, da je župan odločitev o prepovedi koncerta sprejel "v maniri šerifa z Divjega zahoda". Izjavil je, da gre za napad na pravni red Hrvaške, in župana pozval, naj ga spoštuje, rekoč, da bodo v nasprotnem primeru sledile veliko radikalnejše poteze, ki mu ne bodo všeč.

Zahtevo mestu, da dopusti koncert v Areni Zagreb, je danes na posebni novinarski konferenci ponovila tudi njegova ekipa.

Sporočili so, da bo Thompson uporabil vsa pravna sredstva, da zaščiti svoje interese in pesem. Župana Zagreba Tomislava Tomaševića so obtožili, da se do Thompsona vede nasilno, odvetnik Tomislav Zorić pa je ocenil, da župan tudi nima pristojnosti, da bi upraviteljem javnih ustanov naročil zavrnitev koncertov.

Župan je danes sporočil, da mesto ostaja pri svoji odločitvi. "Če menite, da je nekaj protipravno ali da je bila kršena neka pravica, potem uporabite pravna sredstva in pojdite na sodišče," je dejal.

Nevladne organizacije na Hrvaškem so v minulih mesecih že opozarjale na porast nestrpnosti v državi, k čemur naj bi prispevalo odpiranje javnega prostora za izključevanje in sovraštvo. Kot primer so tedaj navedli tudi velika poletna koncerta Thompsona v Zagrebu in Sinju, kjer so obiskovalci glasno vzklikali ustaški pozdrav.