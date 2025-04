Thompsonov koncert bi lahko presegel celo legendarni Woodstock

Izjemen interes za ogled vrhunca več kot 30-letne kariere ikone hrvaške skrajne desnice je presenetil celo organizatorja koncerta. Ta 5. julija za zagrebškem hipodromu obljublja triurni spektakel Marka Perkovića Thompsona brez primere, številni pravijo, da se Zagreb pripravlja na največji koncert v zgodovini Hrvaške. Kar bo nesporno varnostni in logistični izziv, pravijo naši kolegi s hrvaškega RTL-a, ki so se po mnenja odpravili tudi na zagrebške ulice. Za nakup vstopnic za njegov koncert vlada nepopisna gneča, v prodajo je šel še drugi kontingent vstopnic, s pol milijona obiskovalci bi lahko presegel celo legendarni Woodstock.

"Več kot pol milijona ljudi bo 5. julija na Zagrebškem hipodromu, ko je tu koncert Marka Perkovića Thompsona, to so najnovejše uradne informacije, ki jih je potrdil tudi njegov meneđžment. Prodaja vstopnc je potekala v dveh fazah, prejšnji teden je prodanih 281.774 vstopnic s čimer je tudi uradno postal največji koncert s prodanimi vstopnicami na svetu. Zaradi velikega interesa je včeraj točno opoldne krenila prodaja drugega kontingenta vstopnic za fan pit in parter. V prvih šest urah prodaje je bilo prodanih več kot 150.000 vstopnic. Velik je interes javnosti za ta koncert, velik je interes obževalcev za ta koncert, ki prihajajo iz vseh mest Hrvaške in tudi iz držav iz regije, kot tudi iz Nemčije, Avstrije, Švedske, nekateri prihajajo tudi iz ZDA," pojasnjuje hrvaška novinarka Maja Oštro.

"Ta koncert je tudi velik varnostni izziv kot tudi logistični za samo mesto Zagreb, ki bo v dogovoru z policijo, da se bo tukaj na hipodromu odvilo vse tako kot se mora, prisotnih bo 1000 policistov, 1000 pripadnikov varnostnih služb. Že zdaj se ve, da namestitev v mestu Zagreb pravzaprav ni več. Marko Perkovič Thompson je zadnji koncert tu v Zagrebu imel pred dolgimi 18 leti ,a Maksimiru je pel leta 2007 in je takrat tudi zadnjič tu nastopil. Imel je dolgo koncertno pavzo, lani je imel dva koncerta v Dugempolju in v Imotskem. Letos na hipodromu 5. julija v Zagrebu bo pel pred več kot pol milijona ljudi," dodaja naša hrvaška kolegica.

Močna ambivalentna čustva so iz Thompsona naredila fenomen

In kdo je razvpiti Marko Perković Thompson, ki lahko poenoti hrvaški politični vrh, brez katerega ne mine sprejem njihovih športnikov in ki bi lahko presegel celo okvirje legendarnega Woodstocka? Naši kolegi z RTL-a so se odpravili tudi na zagrebške ulice.

Od samega začetka je znal zaigrati na čustva Hrvatov. A tedaj 26-letni mladenič, oblečen v jeans oblačila, si ni mogel niti v sanjah predstavljati, da bo več kot 30 let pozneje zrušil svetovni rekord pri prodaji kart za koncert. "Ker je pel nekatere naše najbolj znane pesmi, prek katerih smo se identificirali kot Hrvati. Enostavno ga vsi Hrvati zaradi tega poslušajo. Kdor pa ga ne posluša, pa se ne more imeti za Hrvata," študent zagrebške fakultete za politične znanosti Noel Škec opiše, kakšno je neko splošno dojemanje Thompsonovega fenomena. Ne ustaški pozdrav na začetku prvega in verjetno največjega hita Bojna Čavoglave, ne prepovedi nastopanja v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, ne motijo njegovih oboževalcev. Ja, Thompson nesporno je fenomen, prikimava fant, ki s protislovnim pevcem ponosen deli ime in priimek. "Vidijo ga kot nekoga, ki ruši mir, a v resnici dela ravno nasprotno, združuje naš narod. Promovira vse lepo, ljubezen do domovine," je prepričan Zagrebčan Marko Perković.

Kritiki, ki Thomspona vidijo kot promotorja neonacizma in ustaštva, bi bolj kot poveličevanje tradicionalnih vrednot, kot so ljubezen do družine, vere in domovine, izpostavili poveličevanje ustaških pokolov in izraženo podporo vodji ustaškega gibanja Anteju Paveliću. In zamero, da nikoli ni zares opravil s preteklostjo.

"Ena in ista sporočila kar naprej. Še vedno gledamo nazaj v preteklost, še vedno govorimo o vojni, namesto, da bi šli naprej in napredovali kot narod in družba. Ne samo na Hrvaškem, tudi drugod," je prepričan študent strojništva Sven Lisjak. Zaradi vojnih travm zna v množicah izzvati bes ali jih spraviti v ekstazo. Z neuradno hrvaško himno Lijepa li si je poenotil ves hrvaški državni vrh. Medtem ko so v Sarajevu po protestu dela javnosti in anonimnih grožnjah koncert odpovedali. "Ti, ki protestirajo, so me res presenetili. Ne vem, zakaj takšen hrup, zakaj dvigujejo prah, zakaj podpihujejo ta ogenj," se je takrat spraševal Thompson.

Močna ambivalentna čustva so iz Thompsona naredila fenomen. Njegove pesmi še nikoli niso bile tako popularne, sprejeme domačih športnikov si je brez Thomspona težko zamisliti. "Ves turnir smo poslušali njegove pesmi in nekatere to jezi, mi pa tako samo kažemo domoljubje in uživamo," je na velikem sprejemu za srebrne rokometaše februarja letos pojasnjeval reprezentant Zvonimir Srna.